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Пожизненное лишение свободы — Верховный Суд оставил без изменений приговор бывшему правоохранителю, который передавал врагу данные о ВСУ

13:53, 25 марта 2025
Фигурант передавал российским спецслужбам информацию о местах дислокации и передвижения войск и техники на территории Одессы и области.
Пожизненное лишение свободы — Верховный Суд оставил без изменений приговор бывшему правоохранителю, который передавал врагу данные о ВСУ
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Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда подтвердил пожизненное заключение для бывшего правоохранителя за государственную измену — он передавал данные о ВСУ российским спецслужбам.

Так, КУС ВС оставил без изменений приговор суда, которым бывший сотрудник правоохранительных органов признан виновным в государственной измене и незаконном обращении с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 263 УК Украины).

Обставини справи:

Упродовж березня – жовтня 2022 року засуджений з власної ініціативи налагодив співпрацю з представниками спецслужб РФ. Він зібрав і передав їм інформацію щодо місць дислокації та пересування військ і техніки Збройних Сил України на території м. Одеси та Одеської області. Також передав так званим кураторам дані щодо роботи портів регіону та переміщення залізничним сполученням товарів і вантажів, у тому числі військового призначення.

Засуджений за вказівкою спецслужб РФ придбав «фотопастки» і встановив їх уздовж залізничних колій у передмісті Одеси. Вони здійснювали відеозапис проїжджаючих вантажних потягів. Дані з цих камер у режимі реального часу передавалися представникам РФ.

Після затримання чоловіка правоохоронними органами в нього вилучили вибухові речовини та боєприпаси, зокрема тротилові шашки, детонатори, підривачі.

Залишаючи рішення судів попередніх інстанцій без змін, колегія суддів ККС ВС вказала, що той факт, що засуджений вважав свої дії щодо надання допомоги представникам держави-агресора доцільними, покликаючись на незгоду з політикою України як держави, не означає, що в його діях відсутній склад державної зради.

Свої політичні погляди громадяни України можуть висловлювати в передбачених законом формах. Натомість передання інформації, відомостей, вчинення інших дій, які безпосередньо впливають на суверенітет, територіальну цілісність та недоторканність, обороноздатність, державну, економічну чи інформаційну безпеку України в одній чи кількох формах, визначених диспозицією ст. 111 КК України, є складом державної зради.

Погоджуючись із висновками судів першої та апеляційної інстанцій про необхідність призначення засудженому покарання у вигляді довічного позбавлення волі, колегія суддів наголосила, що в цьому провадженні має місце шкода для такого об’єкта посягання, як національна безпека України, діяння, вчинені під час воєнного стану, добре й чітко сплановані (організовано цілу автономну систему передання даних про переміщення військових підрозділів і військової техніки, роботу залізниці й портів у режимі реального часу безпосередньо російським спецслужбам), здійснювані протягом тривалого періоду (з березня по жовтень 2022 року), суб’єкт злочину використовував засоби конспірації.

Враховано і той факт, що суб’єкт злочину народився в Україні, є громадянином України, має вищу юридичну освіту, працював у правоохоронних органах, а також суб’єктивне ставлення до вчиненого – прямий умисел і факт шкодування про неможливість продовжувати вчиняти такі самі дії та диверсійні дії за наказом російських спецслужб.

Саме сукупність цих даних свідчить про підвищену суспільну небезпечність вчиненого і необхідність призначення засудженому найсуворішої міри покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Постанова ККС ВС від 11 березня 2025 року у справі № 521/9656/23 (провадження № 51-5433км23) – за посиланням.

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