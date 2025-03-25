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Довічне позбавлення волі — Верховний Суд залишив без змін вирок експравоохоронцю, який передавав ворогу дані про ЗСУ

13:53, 25 березня 2025
Фігурант передавав російським спецслужбам інформацію щодо місць дислокації та пересування військ і техніки на території Одеси та області.
Довічне позбавлення волі — Верховний Суд залишив без змін вирок експравоохоронцю, який передавав ворогу дані про ЗСУ
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Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду підтвердив довічне ув'язнення для колишнього правоохоронця за державну зраду — він передавав дані про ЗСУ російським спецслужбам.

Так, ККС ВС залишив без змін вирок суду, яким колишнього працівника правоохоронних органів визнано винуватим у державній зраді та незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 263 КК України).

Обставини справи:

Упродовж березня – жовтня 2022 року засуджений з власної ініціативи налагодив співпрацю з представниками спецслужб РФ. Він зібрав і передав їм інформацію щодо місць дислокації та пересування військ і техніки Збройних Сил України на території м. Одеси та Одеської області. Також передав так званим кураторам дані щодо роботи портів регіону та переміщення залізничним сполученням товарів і вантажів, у тому числі військового призначення.

Засуджений за вказівкою спецслужб РФ придбав «фотопастки» і встановив їх уздовж залізничних колій у передмісті Одеси. Вони здійснювали відеозапис проїжджаючих вантажних потягів. Дані з цих камер у режимі реального часу передавалися представникам РФ.

Після затримання чоловіка правоохоронними органами в нього вилучили вибухові речовини та боєприпаси, зокрема тротилові шашки, детонатори, підривачі.

Залишаючи рішення судів попередніх інстанцій без змін, колегія суддів ККС ВС вказала, що той факт, що засуджений вважав свої дії щодо надання допомоги представникам держави-агресора доцільними, покликаючись на незгоду з політикою України як держави, не означає, що в його діях відсутній склад державної зради.

Свої політичні погляди громадяни України можуть висловлювати в передбачених законом формах. Натомість передання інформації, відомостей, вчинення інших дій, які безпосередньо впливають на суверенітет, територіальну цілісність та недоторканність, обороноздатність, державну, економічну чи інформаційну безпеку України в одній чи кількох формах, визначених диспозицією ст. 111 КК України, є складом державної зради.

Погоджуючись із висновками судів першої та апеляційної інстанцій про необхідність призначення засудженому покарання у вигляді довічного позбавлення волі, колегія суддів наголосила, що в цьому провадженні має місце шкода для такого об’єкта посягання, як національна безпека України, діяння, вчинені під час воєнного стану, добре й чітко сплановані (організовано цілу автономну систему передання даних про переміщення військових підрозділів і військової техніки, роботу залізниці й портів у режимі реального часу безпосередньо російським спецслужбам), здійснювані протягом тривалого періоду (з березня по жовтень 2022 року), суб’єкт злочину використовував засоби конспірації.

Враховано і той факт, що суб’єкт злочину народився в Україні, є громадянином України, має вищу юридичну освіту, працював у правоохоронних органах, а також суб’єктивне ставлення до вчиненого – прямий умисел і факт шкодування про неможливість продовжувати вчиняти такі самі дії та диверсійні дії за наказом російських спецслужб.

Саме сукупність цих даних свідчить про підвищену суспільну небезпечність вчиненого і необхідність призначення засудженому найсуворішої міри покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Постанова ККС ВС від 11 березня 2025 року у справі № 521/9656/23 (провадження № 51-5433км23) – за посиланням.

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Верховний Суд ЗСУ військові армія держзрада судова практика вирок Касаційний кримінальний суд ККС ВС

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