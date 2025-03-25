Вища рада правосуддя відправила у відставку сімох суддів – список

ВРП 25 березня звільнила сімох суддів у відставку.

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Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами. Таким чином, як повідомили у ВРП, було вирішено звільнити сімох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

Салоїд Надію Миколаївну – з посади судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області;

Тимченка Сергія Олександровича – з посади судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області;

Кірімову Ольгу Миколаївну – з посади судді Арбузинського районного суду Миколаївської області;

Осташа Андрія Васильовича – з посади судді Тернопільського окружного адміністративного суду;

Кузнєцову Олену Юріївну – з посади судді Полтавського апеляційного суду;

Арапіну Наталію Євгеніївну – з посади судді Дніпровського районного суду міста Києва;

Радзівіл Аліну Григорівну – з посади судді Броварського міськрайонного суду Київської області.

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