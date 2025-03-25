Высший совет правосудия отправил в отставку семерых судей – список

Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей по общим основаниям. Таким образом, как сообщили в ВСП, было принято решение уволить семерых судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:
Салоид Надежду Николаевну – с должности судьи Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области;
Тимченко Сергея Александровича – с должности судьи Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области;
Киримову Ольгу Николаевну – с должности судьи Арбузинского районного суда Николаевской области;
Осташа Андрея Васильевича – с должности судьи Тернопольского окружного административного суда;
Кузнецову Елену Юрьевну – с должности судьи Полтавского апелляционного суда;
Арапину Наталью Евгеньевну – с должности судьи Днепровского районного суда города Киева;
Радзивил Алину Григорьевну – с должности судьи Броварского горрайонного суда Киевской области.
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