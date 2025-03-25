Кабмин запустил процесс ликвидации КРАИЛ и передает ее имущество и обязанности ПлейСити

Создана комиссия по ликвидации КРАИЛ.

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Кабинет Министров 25 марта принял решение о ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и установил, что правопреемником ее имущества, прав и обязанностей является государственное агентство ПлейСити. Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В связи с этим решением создана комиссия по ликвидации КРАИЛ.

Кроме того, признано утратившим силу постановление КМУ от 23.09.2020 № 891 «О Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей». Внесены изменения, связанные с ликвидацией Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, в ряд актов КМУ.

Напомним, что Кабмин на заседании 21 марта решил создать государственное агентство Украины ПлейСити.

Оно станет центральным органом исполнительной власти, а его деятельность будет координироваться через вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

ПлейСити будет реализовывать государственную политику в сфере организации и проведения азартных игр и лотерей.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин возложил на Минцифры функции по обеспечению формирования и реализации государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр и лотерей вместо ликвидированной Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

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