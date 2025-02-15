Минцифры создаст новый орган в сфере азартных игр взамен КРАИЛ

Чтобы игровой рынок работал прозрачно и эффективно, Минцифры создаст новое агентство, которое заменит КРАИЛ.

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Политику в сфере азартных игр теперь будет формировать Министерство цифровой трансформации — Правительство приняло решение.

Как указывают в Минцифры, чтобы игорный рынок работал прозрачно и эффективно, будет создано новое агентство, которое заменит КРАИЛ.

«Мы определим технические требования к цифровым системам, будем контролировать процесс их разработки, следить за использованием средств, которые получит агентство», - пояснили там.

В Минцифры указывают, что до сих пор операторы посылали стопки документов в КРАИЛ по почте — в будущем процесс будет автоматизирован онлайн.

«О требованиях для получения лицензии игорного бизнеса — отсутствие налогового долга, отсутствие связи с рф и безупречная репутация. Если оператор получает два штрафа – лицензия аннулируется», - заявили там.

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