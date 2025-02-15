На дорогах Киева 16 февраля ожидается гололедица

В воскресенье, 16 февраля на дорогах столицы синоптики пронзают гололедицу – И уровень опасности, желтый.
Синоптики также прогнозируют облачную погоду с прояснениями, ночью 11-13° мороза, днем 4-6° мороза.
Как указывают в КГГА, в настоящее время у дорожников для обработки покрытий улиц и тротуаров в наличии более 33 тыс. тонн соли и около 40 тыс. тонн песка, а также необходимое количество посыпных и горюче-смазочных материалов.
В то же время во избежание травматизма киевлян призывают следовать советам во время гололедицы и быть осторожными, передвигаясь по городу.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.