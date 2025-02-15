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На дорогах Киева 16 февраля ожидается гололедица

22:30, 15 февраля 2025
Синоптики также прогнозируют ночью 11-13° мороза.
На дорогах Киева 16 февраля ожидается гололедица
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В воскресенье, 16 февраля на дорогах столицы синоптики пронзают гололедицу – И уровень опасности, желтый.

Синоптики также прогнозируют облачную погоду с прояснениями, ночью 11-13° мороза, днем ​​4-6° мороза.

Как указывают в КГГА, в настоящее время у дорожников для обработки покрытий улиц и тротуаров в наличии более 33 тыс. тонн соли и около 40 тыс. тонн песка, а также необходимое количество посыпных и горюче-смазочных материалов.

В то же время во избежание травматизма киевлян призывают следовать советам во время гололедицы и быть осторожными, передвигаясь по городу.

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Киев

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