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Стало известно, какая ситуация сейчас на ЧАЭС после атаки российского дрона

17:48, 15 февраля 2025
В Госагентстве по управлению зоной отчуждения рассказали новые детали о повреждениях и радиационном состоянии.
Стало известно, какая ситуация сейчас на ЧАЭС после атаки российского дрона
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Как писала «Судебно-юридическая газета», российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции. В Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения рассказали о ситуации на ЧАЭС по состоянию на 15 февраля.

Отмечается, что имеющиеся сквозные разрушения площадью примерно до 15 кв.

До сих пор продолжается тушение возгорания заполнителя наружной обшивки арки нового безопасного конфайнмента (НБК). С 22:00 до 07:00 были привлечены пять работников ГСЧС и две единицы техники. По состоянию на 07:00 было привлечено 40 работников ГСЧС и восемь единиц техники.

Техническое состояние нового конфайнмента такое:

  • сквозные разрушения площадью примерно до 15 кв. м;
  • дефекты обшивки без сплошного разрушения до 200 кв. м;
  • повреждение внутреннего заполнителя обшивки;
  • имеющиеся разрушения болтовых соединений;
  • деформированные узлы соединений конструкций верхней части ГТО.

Радиационное состояние в зоне отчуждения контролируется. Превышения мощности эквивалента амбиентной дозы (ПЭАД) и гамма-излучения не зафиксированы.

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АЭС Чернобыль

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