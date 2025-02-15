В Украине вторую неделю подряд растут цены на тепличные огурцы

Овощи поступают в продажу до 130 грн/кг в зависимости от качества и объемов предлагаемых партий продукции.

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Цены на тепличные огурцы на украинском рынке продолжают расти вторую неделю подряд. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit. Овощи поступают в продажу по 90-130 грн/кг ($2,15-3,11/кг), в зависимости от качества и объемов предлагаемых партий продукции, что в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Как отмечали участники рынка, такие тенденции, прежде всего, обусловлены подорожанием импортной продукции из Турции и малообъемным предложением овощей из местных тепличных комбинатов.

«Поставки импортной продукции достаточно нерегулярны, что позволяет продавцам все чаще пересматривать цены на свою продукцию в сторону повышения», - пояснили аналитики.

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