Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения до сих пор тушат после атаки РФ

Пожар в Чернобыльской зоне тушат 11 единиц техники, ситуация под контролем.

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В Чернобыльской зоне отчуждения продолжается ликвидация пожара, вызванного ударом российского дрона по саркофагу 4-го энергоблока ЧАЭС. Как сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук, сейчас пожар тушат 11 единиц техники и 49 спасателей ГСЧС.

«Пока продолжается ликвидация пожара на внешней обшивке арки НБК (Нового Безопасного Конфайнмента). Привлечено 11 единиц техники и 49 работников ГСЧС. Радиационный фон в зоне отчуждения находится в норме и контролируется с помощью автоматизированной системы мониторинга в непрерывном режиме на 39 пунктах», - отметила Гринчук.

Радиационный фон в зоне отчуждения остается нормальным, и ситуация контролируется через автоматизированную систему мониторинга. Специалисты работают в непрерывном режиме на 39 пунктах.

В Министерстве заверили, что радиационная ситуация находится под контролем. Выход радиоактивных продуктов за установленные пределы не обнаружен, а для населения угроза отсутствует. Все важные технологические системы работают в штатном режиме.

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения сообщило, что на 13:30 локализованы очаги тления на площади 60 м², и продолжается частичная ликвидация огня на площади 20 м².

Учитывая масштабы пожара, персонал предприятий зоны отчуждения не требует дополнительных мер по радиационной безопасности.

Напомним, возгорание заполнителя внешней обшивки Арки НБК на ЧАЭС удалось локализовать - Минприроды.

Отметим, Андрей Ермак заявил, что в Мюнхене сейчас «все очень злые» от новости об ударе по Чернобыльской АЭС. Кроме того, Андрей Ермак и Владимир Зеленский опубликовали фото и видео последствий удара по Чернобыльской АЭС.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции. СБУ показала обломки российского дрона, который атаковал Чернобыльскую АЭС.

Напомним, в МАГАТЭ подтвердили попадание дрона по Чернобыльской АЭС и показали фото.

Добавим, руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Андрей Коваленко заявил, что сейчас ситуация стабильная, о повышении радиационного фона не сообщали.

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