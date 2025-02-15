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Пожежу у Чорнобильській зоні відчуження досі гасять після атаки РФ

15:40, 15 лютого 2025
Пожежу в Чорнобильській зоні гасять 11 одиниць техніки, ситуація під контролем.
Пожежу у Чорнобильській зоні відчуження досі гасять після атаки РФ
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У Чорнобильській зоні відчуження триває ліквідація пожежі, спричиненої ударом російського дрона по саркофагу 4-го енергоблоку ЧАЕС. Як повідомила міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук, наразі пожежу гасять 11 одиниць техніки та 49 рятувальників ДСНС.

«Поки триває ліквідація пожежі на зовнішній обшивці арки НБК (Нового Безпечного Конфайнмента). Залучено 11 одиниць техніки та 49 працівників ДСНС. Радіаційний фон у зоні відчуження перебуває в нормі та контролюється за допомогою автоматизованої системи моніторингу в безперервному режимі на 39 пунктах», – зазначила Гринчук.

Радіаційний фон у зоні відчуження залишається нормальним, і ситуація контролюється через автоматизовану систему моніторингу. Фахівці працюють в безперервному режимі на 39 пунктах.

У Міністерстві запевнили, що радіаційна ситуація перебуває під контролем. Вихід радіоактивних продуктів за встановлені межі не виявлено, а для населення загроза відсутня. Всі важливі технологічні системи працюють у штатному режимі.

Державне агентство України з управління зоною відчуження повідомило, що на 13:30 локалізовано осередки тління на площі 60 м², і триває часткова ліквідація вогню на площі 20 м².

З огляду на масштаби пожежі, персонал підприємств зони відчуження не потребує додаткових заходів з радіаційної безпеки.

Нагадаємо, загоряння заповнювача зовнішньої обшивки Арки НБК на ЧАЕС вдалося локалізувати – Міндовкілля.

Зазначимо, Андрій Єрмак заявив, що у Мюнхені зараз «всі дуже злі» від новини про удар по Чорнобильській АЕС. Крім того, Андрій Єрмак та Володимир Зеленський опублікували фото і відео наслідків удару по Чорнобильській АЕС.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. СБУ показала уламки російського дрона, який атакував Чорнобильську АЕС.

Нагадаємо, у МАГАТЕ підтвердили влучання дрону по Чорнобильській АЕС та показали фото.

Додамо, керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО Андрій Коваленко заявив, що зараз ситуація стабільна, про підвищення радіаційного фону не повідомляли.

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пожежа обстріл Чорнобиль

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