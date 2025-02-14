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СБУ показала уламки російського дрона, який атакував Чорнобильську АЕС — фото

16:06, 14 лютого 2025
СБУ класифікувала ворожий удар по ЧАЕС як воєнний злочин.
СБУ показала уламки російського дрона, який атакував Чорнобильську АЕС — фото
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції.

Служба безпеки України повідомила, що слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом російської атаки по укриттю 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції і разом із відповідними органами працюють на місці події. Про це інформує пресслужба СБУ.

У спецслужбі зазначили, що на даний час радіаційний фон на території ЧАЕС та у зоні відчуження не перевищує допустимих значень. Виходу радіаційних речовин за встановлені межі не зафіксовано.

Всередині та поблизу укриття СБУ виявила уламки корпуса російського безпілотника з бойовою частиною та серійним номером.

«За даними слідства, окупанти атакували ЧАЕС дроном-камікадзе під назвою «Герань-2» типу «Шахед».

Для максимального вогневого ураження цей ударний безпілотник був споряджений фугасною бойовою частиною.

За оцінками експертів, рашисти цілеспрямовано вдарили саме по цьому об’єкту», - повідомили у СБУ.

Унаслідок влучання пошкоджено конструкцію укриття.

Наразі тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину РФ та притягнення винних до відповідальності.

Досудове розслідування триває за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, у МАГАТЕ підтвердили влучання дрону по Чорнобильській АЕС та показали фото.

Додамо, керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО Андрій Коваленко заявив, що зараз ситуація стабільна, про підвищення радіаційного фону не повідомляли.

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СБУ Чорнобиль

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