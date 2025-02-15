Практика судів
  1. В Україні

Керівництво «Київприлад» вимагало від орендаря 150 тисяч гривень без офіційного договору

07:18, 15 лютого 2025
У Києві судитимуть директора «Київприлад» та його спільників за вимагання грошей за фіктивну оренду.
Керівництво «Київприлад» вимагало від орендаря 150 тисяч гривень без офіційного договору
Фото: Київська міська прокуратура
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Директора ДП «Київприлад» та двох його спільників судитимуть за вимагання грошей від орендаря без укладення офіційного договору оренди. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Обвинувальний акт щодо директора, радника та помічника підприємства скеровано до суду за фактом отримання неправомірної вигоди, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Згідно з матеріалами слідства, радник директора запропонував голові громадської організації, що шукала приміщення для оренди, укласти фіктивний договір зберігання майна замість офіційного договору оренди. Організація мала платити 6 тисяч гривень щомісячно згідно з цим договором, а додатково — майже 50 тисяч гривень керівництву підприємства.

Протягом трьох місяців цієї фіктивної оренди, фігуранти вимагали близько 150 000 грн неправомірної вигоди, встановивши ціну на оренду у розмірі 100 гривень за квадратний метр.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від п'яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також конфіскацію майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура Київ договір оренда

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
На Мінцифри замість КРАІЛ поклали функції із забезпечення реалізації держполітики у сфері азартних ігор

Мінцифри виступатиме у колишній ролі КРАІЛ.

Особи офіцерського складу, які звільняються з військової служби протягом 5 років після закінчення закладу вищої освіти, будуть відшкодовувати витрати державі

Уряд вніс зміни до порядку відшкодування курсантами та особами офіцерського складу витрат, пов’язаних з їх утриманням у закладах вищої освіти.

Інструктори, які будуть проводити базову військову підготовку, визначатимуться з числа учасників бойових дій

Уряд вніс зміни до Порядку організації та здійснення загальновійськової підготовки.

Добір на посади 1 800 суддів місцевих судів буде непростим випробуванням та потребуватиме максимальної концентрації зусиль та ресурсів – НШСУ

Національна школа суддів повідомила про потенційні проблеми, які можуть виникнути під час добору на посади суддів та під час подальшої професійної підготовки новопризначених суддів.

Якщо Путін знову вторгнеться, Україна буде у НАТО – сенатор Ліндсі Грем у Мюнхені

На панельній дискусії з Зеленським сенатор Ліндсі Грем заявив, що Україна буде у НАТО, якщо Путін знов спробує вторгнутися.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Василь Лемак
    Василь Лемак
    суддя Конституційного Суду України
  • Богдан Пошва
    Богдан Пошва
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Віталій Дутка
    Віталій Дутка
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Інна П’ятничук
    Інна П’ятничук
    голова Святошинського районного суду міста Києва
  • Майя Калантай
    Майя Калантай
    суддя Господарського суду Харківської області