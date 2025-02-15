Керівництво «Київприлад» вимагало від орендаря 150 тисяч гривень без офіційного договору

У Києві судитимуть директора «Київприлад» та його спільників за вимагання грошей за фіктивну оренду.

Фото: Київська міська прокуратура

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Директора ДП «Київприлад» та двох його спільників судитимуть за вимагання грошей від орендаря без укладення офіційного договору оренди. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Обвинувальний акт щодо директора, радника та помічника підприємства скеровано до суду за фактом отримання неправомірної вигоди, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Згідно з матеріалами слідства, радник директора запропонував голові громадської організації, що шукала приміщення для оренди, укласти фіктивний договір зберігання майна замість офіційного договору оренди. Організація мала платити 6 тисяч гривень щомісячно згідно з цим договором, а додатково — майже 50 тисяч гривень керівництву підприємства.

Протягом трьох місяців цієї фіктивної оренди, фігуранти вимагали близько 150 000 грн неправомірної вигоди, встановивши ціну на оренду у розмірі 100 гривень за квадратний метр.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від п'яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також конфіскацію майна.

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