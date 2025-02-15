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Руководство «Киевприбор» требовало от арендатора 150 тысяч гривен без официального договора

07:18, 15 февраля 2025
В Киеве будут судить директора «Киевприбор» и его сообщников за вымогательство денег за фиктивную аренду.
Руководство «Киевприбор» требовало от арендатора 150 тысяч гривен без официального договора
Фото: Киевская городская прокуратура
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Директора ГП «Киевприбор» и двух его сообщников будут судить за вымогательство денег от арендатора без заключения официального договора аренды. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Обвинительный акт в отношении директора, советника и помощника предприятия направлено в суд по факту получения неправомерной выгоды, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Согласно материалам следствия, советник директора предложил председателю общественной организации, которая искала помещение для аренды, заключить фиктивный договор хранения имущества вместо официального договора аренды. Организация должна была платить 6 тысяч гривен ежемесячно согласно этому договору, а дополнительно - почти 50 тысяч гривен руководству предприятия.

В течение трех месяцев этой фиктивной аренды, фигуранты требовали около 150 000 грн неправомерной выгоды, установив цену на аренду в размере 100 гривен за квадратный метр.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, а также конфискацию имущества.

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прокуратура Киев договор аренда

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