У МАГАТЕ підтвердили влучання дрону по Чорнобильській АЕС та показали фото

У МАГАТЕ прокоментували влучання російського дрона в укриття над четвертим енергоблоком ЧАЕС.

Фото: МАГАТЕ

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції.

Згодом Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило, що близько 01:50 14 лютого на Чорнобильській АЕС прогримів вибух. Про це вони написали на своїй сторінці в соцмережі Х.

Звук вибуху виходив із Нового безпечного конфайнмента, який захищає залишки четвертого реактора ЧАЕС. Після вибуху почалася пожежа.

У МАГАТЕ також підтвердили, що в дах саркофага АЕС врізався дрон, не згадавши при цьому Росію.

Фото: МАГАТЕ

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО Андрій Коваленко заявив, що зараз ситуація стабільна, про підвищення радіаційного фону не повідомляли.

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