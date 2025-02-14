Практика судів
  1. В Україні

У МАГАТЕ підтвердили влучання дрону по Чорнобильській АЕС та показали фото

10:00, 14 лютого 2025
У МАГАТЕ прокоментували влучання російського дрона в укриття над четвертим енергоблоком ЧАЕС.
У МАГАТЕ підтвердили влучання дрону по Чорнобильській АЕС та показали фото
Фото: МАГАТЕ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції.

Згодом Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило, що близько 01:50 14 лютого на Чорнобильській АЕС прогримів вибух. Про це вони написали на своїй сторінці в соцмережі Х.

Звук вибуху виходив із Нового безпечного конфайнмента, який захищає залишки четвертого реактора ЧАЕС. Після вибуху почалася пожежа.

У МАГАТЕ також підтвердили, що в дах саркофага АЕС врізався дрон, не згадавши при цьому Росію.

Фото: МАГАТЕ

Нагадаємо,  керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО Андрій Коваленко заявив, що зараз ситуація стабільна, про підвищення радіаційного фону не повідомляли.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МАГАТЕ Чорнобиль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Реформа Верховного Суду відбудеться, питання вже вирішене – Офіс Президента

Суддів Верховного Суду чекають перевірки на доброчесність, а іноземні партнери України надали на це принципову згоду.

Створення Служби дисциплінарних інспекторів поки що тільки ускладнює діяльність ВРП — Вища рада правосуддя

До чималої кількості скарг на суддів додалися проблеми з комунікацією між Радою правосуддя та дисциплінарними інспекторами.

Частина грошей повернеться до США, а частина буде реінвестована назад в Україну на відновлення – Марко Рубіо прокоментував проект угоди про корисні копалини

Держсекретар США Марко Рубіо не виключає, що США може укласти угоду з Україною стосовно створення спільного підприємства для розробки корисних копалин.

Верховна Рада внесла зміни щодо порядку оцінювання потреб особи чи сім’ї у соціальних послугах

Зміни зокрема стосуються оцінювання потреб у соціальних послугах та осіб, які надають соціальні послуги.

Кабмін затвердив положення про систему «Аркан», через яку відбувається контроль осіб, авто і вантажів, що перетинають кордон

Як зазначено у постанові, система «Аркан» призначена для обробки інформації в інтересах національної безпеки.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Альона Кушнова
    Альона Кушнова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Володимир Борденюк
    Володимир Борденюк
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Володимир Студенець
    Володимир Студенець
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Іван Жигалкін
    Іван Жигалкін
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Олександр Мережко
    Олександр Мережко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики и міжпарламентського співробітництва