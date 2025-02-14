Пошкодження суттєві: Андрій Єрмак та Володимир Зеленський опублікували фото і відео наслідків удару по Чорнобильській АЕС

За словами Зеленського, була атакована Чорнобильська АЕС і пошкоджено укриття.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції.

«Це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та світу, разом з Америкою – з усіма, хто хоче справжньої безпеки для людей. Єдина держава у світі, яка може атакувати такі обʼєкти, окуповувати територію атомних станцій та вести бойові дії, взагалі не рахуючись із наслідками, – це сьогоднішня Росія. І це терористична загроза всьому світові», - сказав він.

За словами Глави держави, після вибуху там розпочалася пожежа, яку вже загасили. На даний час радіаційний фон не підвищувався, і за цим постійно стежать.

«За першими оцінками, пошкодження укриття суттєві», - додав він.

Очільник Офісу Президента Єрмак Андрій оприлюднив фото наслідків удару.

У свою чергу керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО Андрій Коваленко заявив, що зараз ситуація стабільна, про підвищення радіаційного фону не повідомляли.

«Але росіяни цілком свідомо запускають дрони над ЧАЕС, постійно експериментують з висотою прольоту шахедів, намагаються здійснювати польоти якомога нижче. Вони несуть ядерну загрозу для світу, який інвестував у безпеку на ЧАЕС. Москва винна в Чорнобильській катастрофі, та сама Москва зараз несе загрозу ЧАЕС», - сказав він.

Згодом у ДСНС показали фото залишків дрона, який пробив укриття на Чорнобильській АЕС.

Через деякий час Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило, що близько 01:50 14 лютого на Чорнобильській АЕС прогримів вибух.

Звук вибуху виходив із Нового безпечного конфайнмента, який захищає залишки четвертого реактора ЧАЕС. Після вибуху почалася пожежа.

У МАГАТЕ також підтвердили, що в дах саркофага АЕС врізався дрон, не згадавши при цьому Росію.

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