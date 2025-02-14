Практика судів
  1. В Україні

Андрій Єрмак заявив, що у Мюнхені зараз «всі дуже злі» від новини про удар по Чорнобильській АЕС

10:13, 14 лютого 2025
Єрмак пообіцяв дати багато інформації «нашим американським партнерам про удар росії по ЧАЕС».
Андрій Єрмак заявив, що у Мюнхені зараз «всі дуже злі» від новини про удар по Чорнобильській АЕС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Делегація України 14 лютого прибула на Мюнхенську безпекову конференцію. Як раніше анонсувалося, там мають відбутися зустрічі з делегацією США, в яку увійшли зокрема державний секретар Марко Рубіо та віце-президент США Джей Ді Венс. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак розповів, що учасники конференції «дуже злі» від новини про удар по Чорнобильській атомній електростанції. Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що, «за першими оцінками, пошкодження укриття суттєві».

«Багато інформації сьогодні дамо нашим американським партнерам про удар росії по ЧАЕС, про те як вони запускають постійно дрони через Чорнобильську зону, про загрози укриттю і ядерній безпеці, яку вони несуть.
Зараз атмосфера така, що всі дуже злі від цієї новини тут у Мюнхені. Не «занепокоєні», як часто буває, а справді злі. Бо у 80-х роках Кремлю весь світ допомагав цю трагедію ліквідовувати, коли Москва кидала на радіацію незахищених людей, Горбачов отримував роботів та техніку і вчених. Потім весь світ інвестував в укриття, а сьогодні ці російські придурки запустили по ньому дрон» - написав Єрмак у своїх соціальних мережах.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що український уряд планує розглянути наданий міністром фінансів США Скоттом Бессентом проект угоди стосовно корисних копалин до Мюнхенської конференції.

Також «Судово-юридична газета» раніше писала, що держсекретар США Марко Рубіо заявив про те, що планує обговорити кроки для завершення війни у Мюнхені.

Раніше повідомлялося, що Рубіо довелося повернутися до США, бо його літак виявився несправним, але потім він все ж вилетів на конференцію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

АЕС Андрій Єрмак Чорнобиль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Реформа Верховного Суду відбудеться, питання вже вирішене – Офіс Президента

Суддів Верховного Суду чекають перевірки на доброчесність, а іноземні партнери України надали на це принципову згоду.

Створення Служби дисциплінарних інспекторів поки що тільки ускладнює діяльність ВРП — Вища рада правосуддя

До чималої кількості скарг на суддів додалися проблеми з комунікацією між Радою правосуддя та дисциплінарними інспекторами.

Частина грошей повернеться до США, а частина буде реінвестована назад в Україну на відновлення – Марко Рубіо прокоментував проект угоди про корисні копалини

Держсекретар США Марко Рубіо не виключає, що США може укласти угоду з Україною стосовно створення спільного підприємства для розробки корисних копалин.

Верховна Рада внесла зміни щодо порядку оцінювання потреб особи чи сім’ї у соціальних послугах

Зміни зокрема стосуються оцінювання потреб у соціальних послугах та осіб, які надають соціальні послуги.

Кабмін затвердив положення про систему «Аркан», через яку відбувається контроль осіб, авто і вантажів, що перетинають кордон

Як зазначено у постанові, система «Аркан» призначена для обробки інформації в інтересах національної безпеки.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Альона Кушнова
    Альона Кушнова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Володимир Борденюк
    Володимир Борденюк
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Володимир Студенець
    Володимир Студенець
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Іван Жигалкін
    Іван Жигалкін
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Олександр Мережко
    Олександр Мережко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики и міжпарламентського співробітництва