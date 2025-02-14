Андрій Єрмак заявив, що у Мюнхені зараз «всі дуже злі» від новини про удар по Чорнобильській АЕС

Єрмак пообіцяв дати багато інформації «нашим американським партнерам про удар росії по ЧАЕС».

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Делегація України 14 лютого прибула на Мюнхенську безпекову конференцію. Як раніше анонсувалося, там мають відбутися зустрічі з делегацією США, в яку увійшли зокрема державний секретар Марко Рубіо та віце-президент США Джей Ді Венс. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак розповів, що учасники конференції «дуже злі» від новини про удар по Чорнобильській атомній електростанції. Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що, «за першими оцінками, пошкодження укриття суттєві».

«Багато інформації сьогодні дамо нашим американським партнерам про удар росії по ЧАЕС, про те як вони запускають постійно дрони через Чорнобильську зону, про загрози укриттю і ядерній безпеці, яку вони несуть.

Зараз атмосфера така, що всі дуже злі від цієї новини тут у Мюнхені. Не «занепокоєні», як часто буває, а справді злі. Бо у 80-х роках Кремлю весь світ допомагав цю трагедію ліквідовувати, коли Москва кидала на радіацію незахищених людей, Горбачов отримував роботів та техніку і вчених. Потім весь світ інвестував в укриття, а сьогодні ці російські придурки запустили по ньому дрон» - написав Єрмак у своїх соціальних мережах.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що український уряд планує розглянути наданий міністром фінансів США Скоттом Бессентом проект угоди стосовно корисних копалин до Мюнхенської конференції.

Також «Судово-юридична газета» раніше писала, що держсекретар США Марко Рубіо заявив про те, що планує обговорити кроки для завершення війни у Мюнхені.

Раніше повідомлялося, що Рубіо довелося повернутися до США, бо його літак виявився несправним, але потім він все ж вилетів на конференцію.

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