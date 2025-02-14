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Андрей Ермак заявил, что в Мюнхене сейчас «все очень злые» от новости об ударе по Чернобыльской АЭС

10:13, 14 февраля 2025
Ермак пообещал дать много информации «нашим американским партнерам об ударе россии по ЧАЭС».
Андрей Ермак заявил, что в Мюнхене сейчас «все очень злые» от новости об ударе по Чернобыльской АЭС
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Делегация Украины 14 февраля прибыла на Мюнхенскую конференцию безопасности. Как ранее анонсировалось, там должны состояться встречи с делегацией США, в которую вошли государственный секретарь Марко Рубио и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак рассказал, что участники конференции «очень злые» от новости об ударе по Чернобыльской атомной электростанции. Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что, «по первым оценкам, повреждения укрытия существенные».

«Много информации сегодня дадим нашим американским партнерам об ударе россии по ЧАЭС, о том, как они запускают постоянно дроны через Чернобыльскую зону, об угрозах укрытию и ядерной безопасности, которую они несут.

Сейчас атмосфера такова, что все очень злые от этой новости здесь в Мюнхене. Не «обеспокоены», как часто бывает, а действительно злые. Поскольку в 80-х годах Кремлю весь мир помогал эту трагедию ликвидировать, когда Москва бросала на радиацию незащищенных людей, Горбачев получал роботов и технику и ученых. Затем весь мир инвестировал в укрытие, а сегодня эти российские придурки запустили по нему дрон» – написал Ермак в своих социальных сетях.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что украинское правительство планирует рассмотреть предоставленный министром финансов США Скоттом Бессентом проект соглашения по поводу полезных ископаемых до Мюнхенской конференции.

Также «Судебно-юридическая газета» ранее писала, что госсекретарь США Марко Рубио заявил о том, что планирует обсудить шаги по завершению войны в Мюнхене.

Ранее сообщалось, что Рубио пришлось вернуться в США, потому что его самолет оказался неисправным, но затем он все-таки вылетел на конференцию.

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АЭС Андрей Ермак Чернобыль

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