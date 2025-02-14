Часть денег вернется в США, а часть будет реинвестирована обратно в Украину на восстановление – Марко Рубио прокомментировал проект соглашения о полезных ископаемых

Госсекретарь США Марко Рубио не исключает, что США может заключить соглашение с Украиной о создании совместного предприятия для разработки полезных ископаемых

Фото: abcnewsfe.com

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Государственный секретарь США Марко Рубио и вице-президент США Джей Ди Вэнс 14 февраля проведут встречи с украинской делегацией во время Мюнхенской конференции по безопасности. Президент Украины Владимир Зеленский также будет присутствовать на конференции в Мюнхене.

Накануне Марко Рубио дал интервью, в котором очертил основное видение администрации США относительно первых шагов в переговорах о завершении войны, соглашении о полезных ископаемых Украины, проект которого 12 февраля в Киеве представил Владимиру Зеленскому министр финансов США Скотт Бессент и прочего.

О переговорах о завершении войны в Украине и соглашении о полезных ископаемых

Как отметил Рубио, Дональд Трамп хочет закончить войну. «Он ищет не просто паузу. Он ждет, чтобы это закончилось, это будет тяжело, и придется двигаться поэтапно. Возможно, это начнется с прекращения огня. Это не было согласовано, даже не обсуждалось, но я просто это говорю – а потом открываются такие вещи как коридоры помощи, и будет гарантироваться, что обе стороны не нацелены на энергетическую инфраструктуру. Итак, посмотрим, как это получится», подчеркнул он.

Рубио отметил, что страны мира должны и будут участвовать в этом процессе.

«Теперь я скажу, что Европа должна будет предоставить – для Украины будут долгосрочные гарантии безопасности. Это должны быть европейцы, которые должны быть готовы активизироваться и сделать это – но есть много чувствительных вопросов, о которых нужно говорить: территориальные претензии, контроль над вооружениями и тому подобное, языковые и культурные вопросы, над всем этим придется работать.

И, наконец, США будут заинтересованы в долгосрочной независимости Украины, и это должно быть закреплено в постоянных экономических интересах, будь-то способность – надеюсь, в скором времени мы будем об этом иметь некоторые новости – возможность партнерства с Украиной, совместное предприятие или нечто подобное, относительно их прав на полезные ископаемые, природных ресурсов, которые они имеют, и часть этих денег вернется налогоплательщикам США, миллиарды долларов, которые были потрачены там, а часть их будет реинвестирована обратно в Украину, чтобы восстановить после разрушений, которые там произошли – их инфраструктуру и тому подобное», отметил Госсекретарь США.

Относительно Мюнхенской конференции безопасности

Марко Рубио указал, что во время Мюнхенской конференции безопасности он и вице-президент США Джей Ди Вэнс «встретятся с Зеленским, и в какой-то момент нам придется общаться с российскими коллегами».

«Мы не общались с россиянами почти 2,5 года, звонок Президента США Владимиру Путину был первым президентским звонком за два с половиной года, поэтому нам придется немного поработать с точки зрения простого возобновления линий связи», - отметил он.

Рубио добавил, что «нам придется подождать, пока россияне определят своих партнеров и людей, которые будут привлечены с их стороны, и, очевидно, мы будем говорить об этом с Украиной, и мы также будем говорить со всеми нашими союзниками и партнерами в Европе и во всем мире. Они будут привлечены ко всему этому, так что нужно еще немного поработать, чтобы настроить все это».

Относительно разговора Трампа с Зеленским

Как указал Рубио, Президент США общался с Зеленским «около 45 минут». «И, кстати, люди говорят, посмотрите, насколько это было короче. Разница в том, что с Путиным у вас должны быть эти переводчики. С Зеленским он свободно говорит по-английски, и они могут говорить и общаться более напрямую, и это происходит гораздо быстрее», отметил Рубио.

«Поэтому я чувствую, что это будет хорошая встреча (с Владимиром Зеленским – прим. ред.). Это будет продуктивная встреча. Мы еще раз выскажем позицию Президента США и видение этого движения вперед. Мы услышим их мнение, и они, очевидно, должны быть частью этого. Это их страна, поэтому завтра мы с ними поговорим», – подчеркнул он.

Марко Рубио отметил, что есть часть частного разговора, не перед камерами и прессой. Так что, по его словам, разговор будет частным, и будет много работы перед тем, как объявить результат. «Очевидно, это будет не завтра, но впереди у нас много работы», - добавил он.

Автор: Наталя Мамченко

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