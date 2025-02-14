Частина грошей повернеться до США, а частина буде реінвестована назад в Україну на відновлення – Марко Рубіо прокоментував проект угоди про корисні копалини

Держсекретар США Марко Рубіо не виключає, що США може укласти угоду з Україною стосовно створення спільного підприємства для розробки корисних копалин.

Фото: abcnewsfe.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державний секретар США Марко Рубіо та віце-президент США Джей Ді Венс 14 лютого проведуть зустрічі з українською делегацією під час Мюнхенської безпекової конференції. Президент України Володимир Зеленський також буде присутній під час конференції у Мюнхені.

Напередодні Марко Рубіо дав інтерв’ю, в якому окреслив основне бачення адміністрації США стосовно перших кроків у перемовинах про завершення війни, щодо угоди про корисні копалини України, проект якої 12 лютого у Києві представив Володимиру Зеленському міністр фінансів США Скотт Бессент та іншого.

Щодо переговорів про завершення війни в Україні і угоди про корисні копалини

Як зазначив Рубіо, Дональд Трамп хоче закінчити війну. «Він шукає не просто паузу. Він чекає, щоб це закінчилося, це буде важко, і доведеться рухатися поетапно. Можливо, це почнеться з припинення вогню. Це не було узгоджено, навіть не обговорювалося, але я просто це кажу – а потім відкриваються такі речі, як коридори допомоги, та буде гарантуватися, що обидві сторони не націлені на енергетичну інфраструктуру. Тож, подивимося, як це вийде», підкреслив він.

Рубіо зазначив, що країни світу повинні і будуть брати участь у цьому процесі.

«Тепер я скажу, що Європа повинна буде надати – для України будуть довготривалі гарантії безпеки. Це повинні бути європейці, які мають бути готові активізуватися і зробити це – але є багато чутливих питань, про які потрібно говорити: територіальні претензії, контроль над озброєннями тощо, мовні та культурні питання, над усім цим доведеться працювати.

І, нарешті, США будуть зацікавлені в довгостроковій незалежності України, і це має бути закріплено в постійних економічних інтересах, будь-то здатність – сподіваюся, незабаром ми матимемо про це деякі новини – можливість партнерства з Україною, спільне підприємство чи щось подібне, стосовно їх прав на корисні копалини, природних ресурсів, які вони мають, і частина цих грошей повернеться платникам податків США, мільярди доларів, які були витрачені там, а частина їх буде реінвестована назад в Україну, щоб відновити після руйнувань, які там сталися – їхню інфраструктуру тощо», зазначив Держсекретар США.

Щодо Мюнхенської безпекової конференції

Марко Рубіо вказав, що під час Мюнхенської безпекової конференції він та віце-президент США Джей Ді Венс «зустрінуться з Зеленським, і в якийсь момент нам доведеться спілкуватися з російськими колегами».

«Ми не спілкувалися з росіянами майже 2,5 роки, дзвінок Президента США Володимиру Путіну був першим президентським дзвінком за два з половиною роки, тому нам доведеться трохи попрацювати з точки зору простого відновлення ліній зв’язку», зазначив він.

Рубіо додав, що «нам доведеться почекати, поки росіяни визначать своїх партнерів і людей, які будуть залучені з їх боку, і, очевидно, ми будемо говорити про це з Україною, і ми також будемо говорити з усіма нашими союзниками та партнерами в Європі та в усьому світі. Вони будуть залучені до всього цього, тож потрібно ще трохи попрацювати, щоб налаштувати все це».

Щодо розмови Трампа з Зеленським

Як вказав Рубіо, Президент США спілкувався з Зеленським «близько 45 хвилин». «І, до речі, люди кажуть, подивіться, наскільки це було коротше. Різниця в тому, що з Путіним у вас повинні бути ці перекладачі. Із Зеленським він вільно розмовляє англійською, і вони можуть говорити та спілкуватися більш безпосередньо, і це відбувається набагато швидше», зазначив Рубіо.

«Тому я відчуваю, що це буде хороша зустріч (з Володимиром Зеленським – прим. ред.). Це буде продуктивна зустріч. Ми ще раз висловимо позицію Президента США та бачення цього руху вперед. Ми почуємо їхню думку, і вони, очевидно, повинні бути частиною цього. Це їхня країна, тож завтра ми з ними поговоримо», підкреслив він.

Марко Рубіо зауважив, що є частина приватної розмови, не «перед камерами та пресою». Тож, за його словами, розмова буде приватною, і буде багато роботи перед тим, як оголосити результат. «Очевидно, це буде не завтра, але попереду у нас багато роботи», додав він.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.