Кабмін замінив держсекретаря Мінкульту — хто обійняв посаду

Володимира Левчука призначили державним секретарем Міністерства культури.

Фото: КМУ

Кабінет Міністрів на засіданні 22 листопада ухвалив два кадрових рішення. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

Уряд призначив Володимира Левчука державним секретарем Міністерства культури України.

Як повідомляється, одночасно ухвалено рішення про звільнення Олега Куроченка з посади державного секретаря Міністерства культури.

