Кабмін замінив держсекретаря Мінкульту — хто обійняв посаду
16:01, 22 листопада 2025
Володимира Левчука призначили державним секретарем Міністерства культури.
Фото: КМУ
Кабінет Міністрів на засіданні 22 листопада ухвалив два кадрових рішення. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.
Уряд призначив Володимира Левчука державним секретарем Міністерства культури України.
Як повідомляється, одночасно ухвалено рішення про звільнення Олега Куроченка з посади державного секретаря Міністерства культури.
