Кабмин заменил госсекретаря Минкульта — кто получил должность
16:01, 22 ноября 2025
Владимир Левчук был назначен государственным секретарем Министерства культуры.
Кабинет Министров на заседании 22 ноября принял два кадровых решения. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.
Правительство назначило Владимира Левчука государственным секретарем Министерства культуры Украины.
Как сообщается, одновременно принято решение об уходе Олега Куроченко с должности государственного секретаря Министерства культуры.
