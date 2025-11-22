Кабмин заменил госсекретаря Минкульта — кто получил должность

Владимир Левчук был назначен государственным секретарем Министерства культуры.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров на заседании 22 ноября принял два кадровых решения. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Правительство назначило Владимира Левчука государственным секретарем Министерства культуры Украины.

Как сообщается, одновременно принято решение об уходе Олега Куроченко с должности государственного секретаря Министерства культуры.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.