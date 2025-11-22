Який страховий стаж потрібен у 2026 році для виходу на пенсію в 60 років

Щороку вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років зростають.

Українцям, які планують виходити на пенсію у 2026 році, варто завчасно перевірити свій страховий стаж. Саме від його тривалості залежатиме, чи зможуть вони скористатися правом на пенсійне забезпечення у 60 років, чи доведеться працювати до досягнення 63 або навіть 65 років.

Щороку вимоги до мінімального страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років підвищуються — цей показник зростає на один рік. До 2028 року для пенсії у 60 років необхідно буде мати щонайменше 35 років страхового стажу.

У 2026 році вимоги будуть такими:

60 років — не менше 33 років стажу;

63 роки — від 23 до 33 років;

65 років — від 15 до 23 років.

Якщо у 2026 році людині виповниться 60 років, але її страховий стаж буде меншим за 33 роки, то вийти на пенсію вона зможе лише у 63 роки — у 2029‑му, за умови що матиме щонайменше 25 років стажу. Якщо ж і до цього часу необхідного стажу не набереться, тоді пенсію призначать у 65 років, але лише за наявності мінімум 15 років страхового стажу.

Починаючи з 1 січня 2004 року, страховий стаж в Україні розраховується на підставі відомостей із системи персоніфікованого обліку. Щодо періодів роботи до цієї дати — вони підтверджуються документально, зокрема за допомогою трудової книжки або інших офіційних документів.

У випадку відсутності трудової книжки, некоректних записів у ній чи неповних відомостей, підтвердити стаж можна через реєстр застрахованих осіб. Також для цього підходять довідки, виписки чи інші документи з інформаційних баз підприємств чи установ, де людина працювала, за умови що вони підтверджують відповідні періоди трудової діяльності.

