Какой страховой стаж требуется в 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет

16:57, 22 ноября 2025
Ежегодно требования к страховому стажу для ухода на пенсию в 60 лет растут.
Украинцам, которые планируют выходить на пенсию в 2026 году, стоит заранее проверить свой страховой стаж. Именно от его продолжительности будет зависеть, смогут ли они воспользоваться правом на пенсионное обеспечение в 60 лет или придется работать до достижения 63 или даже 65 лет.

Ежегодно требования к минимальному страховому стажу для выхода на пенсию в 60 лет повышаются — этот показатель увеличивается на один год. К 2028 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо будет иметь не менее 35 лет страхового стажа.

В 2026 году требования будут следующими:

60 лет — не менее 33 лет стажа;

63 года — от 23 до 33 лет;

65 лет — от 15 до 23 лет.

Если в 2026 году человеку исполнится 60 лет, но его страховой стаж будет меньше 33 лет, тогда он сможет выйти на пенсию только в 63 года — в 2029‑м, при условии, что будет иметь как минимум 25 лет стажа. Если же и к этому времени необходимого стажа не будет, тогда пенсию назначат в 65 лет, но только при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Начиная с 1 января 2004 года, страховой стаж в Украине рассчитывается на основании данных из системы персонифицированного учета. Что касается периодов работы до этой даты — они подтверждаются документально, в частности с помощью трудовой книжки или других официальных документов.

В случае отсутствия трудовой книжки, некорректных записей в ней или неполных сведений, подтвердить стаж можно через реестр застрахованных лиц. Также подойдут справки, выписки или другие документы из информационных баз предприятий или учреждений, где человек работал, при условии, что они подтверждают соответствующие периоды трудовой деятельности.

