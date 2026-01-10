  1. В Україні

Доходи держбюджету України у 2025 зросли на 22% – Гетманцев назвав головні джерела

11:47, 10 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За даними Гетманцева, загальний фонд бюджету склав 2,66 трлн грн.
Доходи держбюджету України у 2025 зросли на 22% – Гетманцев назвав головні джерела
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Дохідна частина державного бюджету України у 2025 році склала 3,82 трлн грн, з яких загальний фонд – 2,66 трлн грн. Порівняно з 2024 роком доходи зросли на 22,4% (+0,70 трлн грн), у тому числі по загальному фонду – на 22,0% (+0,48 трлн грн). Про це розповів Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Структура доходів загального фонду за джерелами, що адмініструються податковими та митними органами, виглядає так:

  • імпортний ПДВ – 20,4% (542,4 млрд грн);
  • ПДФО та військовий збір – 13,6% (362,9 млрд грн);
  • внутрішній ПДВ – 11,5% (306,5 млрд грн);
  • податок на прибуток – 10,7% (284,7 млрд грн);
  • акциз – 10,5% (280,9 млрд грн);
  • дивіденди та частина прибутку держпідприємств – 2,6% (67,9 млрд грн);
  • ввізне та вивізне мито – 2,1% (55,2 млрд грн);
  • рента – 1,6% (43,4 млрд грн).

За словами Гетманцева, важливим джерелом доходів були міжнародні гранти (530,4 млрд грн) та перерахований прибуток Нацбанку (84,2 млрд грн). Водночас з платежів, що адмініструються податковою, не надійшло 33,02 млрд грн (-2,6%), що вперше фіксується за останні роки, не враховуючи перший рік повномасштабної війни (-0,6%).

Державні запозичення до загального фонду у 2025 році склали 2,15 трлн грн (94,7% від плану), з яких 581,5 млрд грн отримано з внутрішніх джерел, а 1,57 трлн грн – із зовнішніх, зокрема 997,6 млрд грн за рахунок кредитів у рамках механізму ULCM (приблизно 37,7 млрд дол).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші Україна держбюджет Данило Гетманцев

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата ЄСПЛ визнала порушення свободи вираження поглядів румунського судді у справі Danileț v. Romania

Румунський суддя, який був покараний за пости у Facebook, де обговорював реформу судової системи, виграв справу у ЄСПЛ.

Державну допомогу бізнесу знову контролюватиме АМКУ:  законопроєкт

Верховна Рада пропонує відновити контроль державної допомоги бізнесу та підвищити прозорість системи через АМКУ відповідно до Угоди з ЄС.

Кабмін змінив правила придбання та застосування газових пістолетів та балончиків

Уряд деталізував дозвільні та контрольні процедури придбання та застосування спеціальних засобів самооборони.

Розлучення довжиною в життя: суд в Ужгороді поділив мільйонні статки подружжя після 41 року шлюбу

При розподілі великої кількості об’єктів нерухомості суд застосував усталену практику ВС

Зарплати військових можуть зрости до 100 тисяч гривень: у Раді зареєстрували законопроєкт

Законопроєкт передбачає встановлення мінімального грошового забезпечення військових.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]