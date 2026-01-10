Доходи держбюджету України у 2025 зросли на 22% – Гетманцев назвав головні джерела

За даними Гетманцева, загальний фонд бюджету склав 2,66 трлн грн.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Дохідна частина державного бюджету України у 2025 році склала 3,82 трлн грн, з яких загальний фонд – 2,66 трлн грн. Порівняно з 2024 роком доходи зросли на 22,4% (+0,70 трлн грн), у тому числі по загальному фонду – на 22,0% (+0,48 трлн грн). Про це розповів Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Структура доходів загального фонду за джерелами, що адмініструються податковими та митними органами, виглядає так:

імпортний ПДВ – 20,4% (542,4 млрд грн);

ПДФО та військовий збір – 13,6% (362,9 млрд грн);

внутрішній ПДВ – 11,5% (306,5 млрд грн);

податок на прибуток – 10,7% (284,7 млрд грн);

акциз – 10,5% (280,9 млрд грн);

дивіденди та частина прибутку держпідприємств – 2,6% (67,9 млрд грн);

ввізне та вивізне мито – 2,1% (55,2 млрд грн);

рента – 1,6% (43,4 млрд грн).

За словами Гетманцева, важливим джерелом доходів були міжнародні гранти (530,4 млрд грн) та перерахований прибуток Нацбанку (84,2 млрд грн). Водночас з платежів, що адмініструються податковою, не надійшло 33,02 млрд грн (-2,6%), що вперше фіксується за останні роки, не враховуючи перший рік повномасштабної війни (-0,6%).

Державні запозичення до загального фонду у 2025 році склали 2,15 трлн грн (94,7% від плану), з яких 581,5 млрд грн отримано з внутрішніх джерел, а 1,57 трлн грн – із зовнішніх, зокрема 997,6 млрд грн за рахунок кредитів у рамках механізму ULCM (приблизно 37,7 млрд дол).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.