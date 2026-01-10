Доходы госбюджета Украины в 2025 году выросли на 22% – Гетманцев назвал основные источники

По данным Гетманцева, общий фонд бюджета составил 2,66 трлн грн.

Доходная часть государственного бюджета Украины в 2025 году составила 3,82 трлн грн, из которых общий фонд – 2,66 трлн грн. По сравнению с 2024 годом доходы выросли на 22,4% (+0,70 трлн грн), в том числе по общему фонду – на 22,0% (+0,48 трлн грн). Об этом рассказал председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Структура доходов общего фонда по источникам, администрируемым налоговыми и таможенными органами, выглядит так:

импортный НДС – 20,4% (542,4 млрд грн);

НДФЛ и военный сбор – 13,6% (362,9 млрд грн);

внутренний НДС – 11,5% (306,5 млрд грн);

налог на прибыль – 10,7% (284,7 млрд грн);

акциз – 10,5% (280,9 млрд грн);

дивиденды и часть прибыли госпредприятий – 2,6% (67,9 млрд грн);

ввозные и вывозные пошлины – 2,1% (55,2 млрд грн);

рента – 1,6% (43,4 млрд грн).

По словам Гетманцева, важным источником доходов были международные гранты (530,4 млрд грн) и перечисленная прибыль Нацбанка (84,2 млрд грн). В то же время из платежей, администрируемых налоговой, не поступило 33,02 млрд грн (-2,6%), что впервые фиксируется за последние годы, не учитывая первый год полномасштабной войны (-0,6%).

Государственные заимствования в общий фонд в 2025 году составили 2,15 трлн грн (94,7% от плана), из которых 581,5 млрд грн получено из внутренних источников, а 1,57 трлн грн – из внешних, в частности 997,6 млрд грн за счет кредитов в рамках механизма ULCM (примерно 37,7 млрд долл.).

