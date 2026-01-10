  1. В Україні

Чоловік та жінка є учасниками бойових дій — яка знижка на комуналку їм передбачена

12:23, 10 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У ПФУ роз’яснили питання щодо комунальних пільги для УБД.
Чоловік та жінка є учасниками бойових дій — яка знижка на комуналку їм передбачена
Фото: unian.net
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Пенсійному фонді продовжують відповідати на запитання українців щодо пільг на комуналку.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

До Головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області звернулася жінка з наступним запитанням: «Я та мій чоловік — учасники бойових дій, обоє маємо відповідні посвідчення, зареєстровані та проживаємо за однією адресою. На яку знижку з оплати житлово-комунальних послуг маємо право?».

У відомстві нагадали, що Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» учасникам бойових дій та членам їхніх сімей, які проживають разом з ними, передбачено надання 75% знижки з оплати за житлово-комунальні послуги в межах встановлених норм споживання.

«У вашому випадку кожен з пільговиків має право на 75% знижки плати за житлово-комунальні послуги. При цьому в разі проживання за однією адресою знижка не сумується, а надається в розмірі 75% плати за житлово-комунальні послуги в межах установлених норм на двох осіб», - додали у ПФ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд пільги УБД

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата ЄСПЛ визнала порушення свободи вираження поглядів румунського судді у справі Danileț v. Romania

Румунський суддя, який був покараний за пости у Facebook, де обговорював реформу судової системи, виграв справу у ЄСПЛ.

Державну допомогу бізнесу знову контролюватиме АМКУ:  законопроєкт

Верховна Рада пропонує відновити контроль державної допомоги бізнесу та підвищити прозорість системи через АМКУ відповідно до Угоди з ЄС.

Кабмін змінив правила придбання та застосування газових пістолетів та балончиків

Уряд деталізував дозвільні та контрольні процедури придбання та застосування спеціальних засобів самооборони.

Розлучення довжиною в життя: суд в Ужгороді поділив мільйонні статки подружжя після 41 року шлюбу

При розподілі великої кількості об’єктів нерухомості суд застосував усталену практику ВС

Зарплати військових можуть зрости до 100 тисяч гривень: у Раді зареєстрували законопроєкт

Законопроєкт передбачає встановлення мінімального грошового забезпечення військових.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]