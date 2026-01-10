Чоловік та жінка є учасниками бойових дій — яка знижка на комуналку їм передбачена

У ПФУ роз’яснили питання щодо комунальних пільги для УБД.

У Пенсійному фонді продовжують відповідати на запитання українців щодо пільг на комуналку.

До Головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області звернулася жінка з наступним запитанням: «Я та мій чоловік — учасники бойових дій, обоє маємо відповідні посвідчення, зареєстровані та проживаємо за однією адресою. На яку знижку з оплати житлово-комунальних послуг маємо право?».

У відомстві нагадали, що Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» учасникам бойових дій та членам їхніх сімей, які проживають разом з ними, передбачено надання 75% знижки з оплати за житлово-комунальні послуги в межах встановлених норм споживання.

«У вашому випадку кожен з пільговиків має право на 75% знижки плати за житлово-комунальні послуги. При цьому в разі проживання за однією адресою знижка не сумується, а надається в розмірі 75% плати за житлово-комунальні послуги в межах установлених норм на двох осіб», - додали у ПФ.

