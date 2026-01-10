  1. В Украине

Муж и жена являются участниками боевых действий — какая скидка на коммунальные услуги им предусмотрена

12:23, 10 января 2026
В ПФУ разъяснили вопрос относительно коммунальных льгот для УБД.
Фото: unian.net
В Пенсионном фонде продолжают отвечать на вопросы украинцев относительно льгот на коммунальные услуги.

В Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области обратилась женщина со следующим вопросом:

«Я и мой муж — участники боевых действий, оба имеем соответствующие удостоверения, зарегистрированы и проживаем по одному адресу. На какую скидку по оплате жилищно-коммунальных услуг мы имеем право?».

В ведомстве напомнили, что Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» участникам боевых действий и членам их семей, которые проживают вместе с ними, предусмотрено предоставление 75% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных норм потребления.

«В вашем случае каждый из льготников имеет право на 75% скидки оплаты жилищно-коммунальных услуг. При этом в случае проживания по одному адресу скидка не суммируется, а предоставляется в размере 75% платы за жилищно-коммунальные услуги в пределах установленных норм на двух человек», — добавили в ПФУ.

Пенсионный фонд льготы УБД

Лента новостей

