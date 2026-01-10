У Києві зупинено роботу систем водопостачання, теплопостачання, електротранспорту

В Києві ввели аварійне відключення електроенергії.

За командою НЕК «Укренерго» у Києві введено аварійне відключення електроенергії. Через це зупинено роботу систем водопостачання, теплопостачання та електротранспорту, повідомили в КМДА.

Наразі енергетики проводять відновлювальні роботи, щоб повернути електропостачання та нормальну роботу комунальних послуг.

