В Киеве остановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения, электротранспорта

В Киеве ввели аварийное отключение электроэнергии.

По команде НЭК «Укрэнерго» в Киеве введено аварийное отключение электроэнергии. Из-за этого остановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта, сообщили в КГГА.

Сейчас энергетики проводят восстановительные работы, чтобы вернуть электроснабжение и нормальную работу коммунальных услуг.

