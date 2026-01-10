У Києві більшість лікарень і шкіл отримали тепло – Олексій Кулеба пояснив, хто досі чекає опалення

У Києві відновили подачу теплоносія до двох третин будинків, що залишилися без опалення після атаки.

У Києві поступово відновлюють теплопостачання після вчорашньої масованої атаки: станом на суботу теплоносій уже подано приблизно до 4 тисяч із 6 тисяч житлових будинків, які залишилися без опалення у п’ятницю. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

«Важливо розуміти: проводяться планові відновлювальні роботи, управляючі компанії здійснюють перезапуск будинків. На це потрібний час. Безпосередньо в квартирах тепло з’явиться пізніше, але в систему теплоносій поступово подається», – уточнив Кулеба.

За словами віцепрем’єра, частково вже відновлено централізоване опалення для лікарень, шкіл та інших об’єктів соціальної сфери. Він також зазначив, що роботи складні, але тривають, і система поступово повертається в робочий режим.

Для підтримки мешканців у Києві продовжують працювати пункти незламності, де люди можуть тимчасово отримати тепло та необхідні послуги.

