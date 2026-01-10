  1. В Украине

В Киеве большинство больниц и школ получили тепло – Алексей Кулеба объяснил, кто до сих пор ждет отопления

12:09, 10 января 2026
В Киеве восстановили подачу теплоносителя к двум третям домов, оставшихся без отопления после атаки.
В Киеве постепенно восстанавливают теплоснабжение после вчерашней массированной атаки: по состоянию на субботу теплоноситель уже подан примерно в 4 тысячи из 6 тысяч жилых домов, которые остались без отопления в пятницу. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

«Важно понимать: проводятся плановые восстановительные работы, управляющие компании осуществляют перезапуск домов. На это нужно время. Непосредственно в квартирах тепло появится позже, но в систему теплоноситель постепенно подается», — уточнил Кулеба.

По словам вице-премьера, частично уже восстановлено централизованное отопление для больниц, школ и других объектов социальной сферы. Он также отметил, что работы сложные, но продолжаются, и система постепенно возвращается в рабочий режим.

Для поддержки жителей в Киеве продолжают работать пункты несокрушимости, где люди могут временно получить тепло и необходимые услуги.

