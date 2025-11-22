Субститутивне виконання зобов’язання: ВС висловився про правову кваліфікацію договору про заміну боржника

Верховний Суд підтвердив, що укладений сторонами договір не є переведенням боргу, а становить лише виконання зобов’язання третьою особою в частині оплати підрядних робіт.

Укладений між сторонами договір про заміну боржника за своєю суттю не є договором про переведення боргу в його класичному розумінні, а є договором про виконання зобов’язання третьою особою (ч.1 ст.528 ЦК України), оскільки його умови передбачають, що новий боржник взяв на себе зобов`язання виконати виключно оплату підрядних робіт, не набувши при цьому решти зобов`язань/вигод, які були пов’язані з основним договором – договором підряду. А отже, як сторона договору він не набув прав кредитора щодо всього договору підряду, а має виключно права, передбачені договором про заміну боржника.

З таким висновком Північно-західного апеляційного господарського суду, викладеним у постанові від 21.05.2025 у справі № 903/866/24, погодився Верховний Суд.

Обставини справи:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Володимирська фабрика гофротари» звернувся до суду з позовом про стягнення коштів з Приватного акціонерного товариства «Нововолинський ливарний завод» як нового боржника у зобов`язаннях, які виникли з договору підряду (основного договору). Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю «Ергобуд».

Місцевий господарський суд, відмовив у задоволенні позову.

Північно-західний апеляційний господарський суд скасував рішення суду першої інстанції, ухвалив нове, яким позов задоволив. Суд дійшов висновку, що за договором, укладеним між сторонами у справі, здійснено заміну сторони – боржника (ПрАТ «Нововолинський ливарний завод») на нового боржника – ТОВ «Володимирська фабрика гофротари» у зобов`язаннях, які виникають з договору підряду на капітальне будівництво, укладеного між позивачем у справі та третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача – Товариством з обмеженою відповідальністю «Ергобуд». Тож, з укладенням договору відповідач як новий боржник набув всіх прав та обов`язків первісного боржника перед кредитором за основним договором в частині виконання зобов`язання в визначеній договором сумі.

Висновки Верховного Суду:

Верховний Суд зазначив, що суд апеляційної інстанції здійснив аналіз умов договору про заміну боржника з метою з’ясування його дійсної правової природи, дійсних намірів сторін при його укладенні та правових наслідків, які виникли з укладеного правочину, та встановив, що умови цього договору передбачають те, що новий боржник взяв на себе зобов`язання виконати лише оплату підрядних робіт без права на набуття решти зобов`язань або вигод (прав на результат робіт або інших майнових благ) за основним договором – договором підряду, з огляду на що дійшов правильного висновку про те, що цей договір за своєю суттю не є договором про переведення боргу у його класичному розумінні, а є договором про виконання зобов`язання третьою особою згідно з частиною першою статті 528 Цивільного кодексу України, за яким боржник має право покласти виконання обов`язку на іншу особу (субститутивне виконання зобов`язання).

Верховний Суд наголосив, що апеляційний суд здійснив саме загальний аналіз умов договору про заміну боржника з метою з’ясування його дійсної правової природи, та не здійснював аналізу та тлумачення змісту його окремих умов (частин) для сторін у розумінні статей 213 та 637 Цивільного кодексу України, як про це стверджував скаржник у касаційній скарзі.

