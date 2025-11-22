Ув'язнили за позицію — в ГУР розповіли подробиці про визволених з Білорусі українців

Лукашенко помилував 31 громадянина України.

Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко помилував 31 громадянина України.

За словами прессекретаря Лукашенка, звільнення українських громадян стало продовженням домовленостей між Лукашенком та президентом США Дональдом Трампом і було здійснено на прохання України.

Заступник керівника Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що українці, яких повернули з Білорусі, здебільшого потрапили під утримання через свою проукраїнську позицію.

"Переважно люди утримувалися за проукраїнську позицію. Обвинувачувалися в допомозі і сприянню Україні. Це справді важлива подія, тому що ми розуміємо, що це не кінець і далі буде. Хотів би окремо подякувати провідній допомозі і ролі США і президенту Дональду Трампу", - сказав Юсов у ефірі телемарафону.

Він зазначив, що підготовка була тривала і, як тільки з'явилася така можливість, операція була проведена.

"Щодо наймолодшої звільненої українки, якій 18 років, то це відома істрорія. Коли їй було 16 років, її звинуватили в підтримці України, в тому, що "вона намагалася робити деякі речі на території Білорусі", - додав Андрій Юсов.

