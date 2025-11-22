Посадили за позицию — в ГУР рассказали подробности об освобожденных из Беларуси украинцах

Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины.

Самопровозглашённый лидер Беларуси Александр Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины.

По словам пресс-секретаря Лукашенко, освобождение украинских граждан стало продолжением договорённостей между Лукашенко и президентом США Дональдом Трампом и было осуществлено по просьбе Украины.

Заместитель руководителя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщил, что украинцы, которых вернули из Беларуси, в большинстве случаев попадали под удержание из-за своей проукраинской позиции.

«Преимущественно люди удерживались за проукраинскую позицию. Обвинялись в помощи и содействии Украине. Это действительно важное событие, потому что мы понимаем, что это не конец и дальше будет. Хотел бы отдельно поблагодарить ведущую помощь и роль США и президента Дональда Трампа», — сказал Юсов в эфире телемарафона.

Он отметил, что подготовка была продолжительной и, как только появилась такая возможность, операция была проведена.

«Что касается самой молодой освобождённой украинки, которой 18 лет, то это известная история. Когда ей было 16 лет, её обвинили в поддержке Украины, в том, что “она пыталась делать некоторые вещи на территории Беларуси”», — добавил Андрей Юсов.

