Когда нотариус имеет право отказать в удостоверении документов или совершении действий – перечень оснований
Нотариус или должностное лицо, совершающее нотариальные действия, не имеют права безосновательно отказать в совершении нотариального действия — это четко определено украинским законодательством. В то же время существует перечень законных оснований для отказа в выполнении нотариальных действий, предусмотренных статьей 49 Закона Украины «О нотариате».
Основания для обязательного отказа
Нотариус или должностное лицо отказывают в совершении нотариального действия, если:
- совершение такого действия противоречит законодательству Украины;
- не представлены сведения (информация) и документы, необходимые для совершения нотариального действия;
- действие подлежит совершению другим нотариусом или должностным лицом, совершающим нотариальные действия;
- есть сомнения в том, что физическое лицо, обратившееся за совершением нотариального действия, осознает значение, содержание, правовые последствия этого действия или это лицо действует под влиянием насилия;
- с просьбой о совершении нотариального действия обратилось лицо, которое в установленном порядке признано недееспособным, или уполномоченный представитель не имеет необходимых полномочий;
- сделка, заключаемая от имени юридического лица, противоречит целям, указанным в их уставе или положении, или выходит за пределы их деятельности;
- лицо, обратившееся с просьбой о совершении нотариального действия, не внесло плату за его совершение;
- лицо, обратившееся с просьбой о совершении нотариального действия, не внесло установленные законодательством платежи, связанные с его совершением;
- лицо, обратившееся с просьбой о совершении нотариального действия по отчуждению принадлежащего ему имущества, внесено в Единый реестр должников.
Внесение в Единый реестр должников государственного или коммунального предприятия не является основанием для отказа в удостоверении договора купли-продажи, заключенного в процессе приватизации единого имущественного комплекса государственного или коммунального предприятия.
Внесение в Единый реестр должников государственного предприятия не является основанием для отказа в удостоверении договора купли-продажи, заключенного в процедуре прекращения государственного предприятия в соответствии с Законом Украины «Об особенностях прекращения государственных предприятий по решению Фонда государственного имущества Украины».
Также может быть отказано лицу в совершении нотариального действия и в других случаях, предусмотренных законом.
Неприемлемые документы
Нотариус или должностное лицо не принимает для совершения нотариальных действий документы, если они не соответствуют требованиям, установленным в статье 47 Закона, или содержат сведения, унижающие честь, достоинство и деловую репутацию физического лица или деловую репутацию юридического лица, имеющие подчистки или добавки, зачеркнутые слова или другие незащищенные исправления, документы, тексты которых невозможно прочитать вследствие повреждения, а также документы, написанные карандашом.
Порядок оформления отказа
По требованию лица, которому отказано в совершении нотариального действия, нотариус или должностное лицо обязаны изложить причины отказа в письменной форме и разъяснить порядок его обжалования.
Об отказе в совершении нотариального действия нотариус в течение трех рабочих дней выносит соответствующее постановление.
В постановлении об отказе указываются:
- дата вынесения постановления;
- фамилия, инициалы нотариуса, вынесшего постановление, наименование и местонахождение государственной нотариальной конторы или наименование нотариального округа и адрес расположения рабочего места частного нотариуса;
- фамилия, имя, отчество физического лица, обратившегося за совершением нотариального действия, место его проживания или наименование и местонахождение юридического лица;
- о совершении какого нотариального действия просила лицо, обратившееся к нотариусу (краткое содержание просьбы);
- причины отказа в совершении нотариального действия со ссылкой на действующее законодательство;
- порядок и сроки обжалования отказа со ссылкой на нормы гражданского процессуального законодательства.
Обжалование отказа
В соответствии со статьей 50 Закона отказ в совершении нотариальных действий обжалуется в суде.
Право на обжалование имеет лицо, прав и интересов которого касаются такие действия.
