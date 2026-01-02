Когда нотариус имеет право отказать в удостоверении документов или совершении действий – перечень оснований

Отсутствие документов, долги или нарушение закона могут стать основанием для обязательного отказа в нотариальном действии.

Нотариус или должностное лицо, совершающее нотариальные действия, не имеют права безосновательно отказать в совершении нотариального действия — это четко определено украинским законодательством. В то же время существует перечень законных оснований для отказа в выполнении нотариальных действий, предусмотренных статьей 49 Закона Украины «О нотариате».

Основания для обязательного отказа

Нотариус или должностное лицо отказывают в совершении нотариального действия, если:

совершение такого действия противоречит законодательству Украины;

не представлены сведения (информация) и документы, необходимые для совершения нотариального действия;

действие подлежит совершению другим нотариусом или должностным лицом, совершающим нотариальные действия;

есть сомнения в том, что физическое лицо, обратившееся за совершением нотариального действия, осознает значение, содержание, правовые последствия этого действия или это лицо действует под влиянием насилия;

с просьбой о совершении нотариального действия обратилось лицо, которое в установленном порядке признано недееспособным, или уполномоченный представитель не имеет необходимых полномочий;

сделка, заключаемая от имени юридического лица, противоречит целям, указанным в их уставе или положении, или выходит за пределы их деятельности;

лицо, обратившееся с просьбой о совершении нотариального действия, не внесло плату за его совершение;

лицо, обратившееся с просьбой о совершении нотариального действия, не внесло установленные законодательством платежи, связанные с его совершением;

лицо, обратившееся с просьбой о совершении нотариального действия по отчуждению принадлежащего ему имущества, внесено в Единый реестр должников.

Внесение в Единый реестр должников государственного или коммунального предприятия не является основанием для отказа в удостоверении договора купли-продажи, заключенного в процессе приватизации единого имущественного комплекса государственного или коммунального предприятия.

Внесение в Единый реестр должников государственного предприятия не является основанием для отказа в удостоверении договора купли-продажи, заключенного в процедуре прекращения государственного предприятия в соответствии с Законом Украины «Об особенностях прекращения государственных предприятий по решению Фонда государственного имущества Украины».

Также может быть отказано лицу в совершении нотариального действия и в других случаях, предусмотренных законом.

Неприемлемые документы

Нотариус или должностное лицо не принимает для совершения нотариальных действий документы, если они не соответствуют требованиям, установленным в статье 47 Закона, или содержат сведения, унижающие честь, достоинство и деловую репутацию физического лица или деловую репутацию юридического лица, имеющие подчистки или добавки, зачеркнутые слова или другие незащищенные исправления, документы, тексты которых невозможно прочитать вследствие повреждения, а также документы, написанные карандашом.

Порядок оформления отказа

По требованию лица, которому отказано в совершении нотариального действия, нотариус или должностное лицо обязаны изложить причины отказа в письменной форме и разъяснить порядок его обжалования.

Об отказе в совершении нотариального действия нотариус в течение трех рабочих дней выносит соответствующее постановление.

В постановлении об отказе указываются:

дата вынесения постановления;

фамилия, инициалы нотариуса, вынесшего постановление, наименование и местонахождение государственной нотариальной конторы или наименование нотариального округа и адрес расположения рабочего места частного нотариуса;

фамилия, имя, отчество физического лица, обратившегося за совершением нотариального действия, место его проживания или наименование и местонахождение юридического лица;

о совершении какого нотариального действия просила лицо, обратившееся к нотариусу (краткое содержание просьбы);

причины отказа в совершении нотариального действия со ссылкой на действующее законодательство;

порядок и сроки обжалования отказа со ссылкой на нормы гражданского процессуального законодательства.

Обжалование отказа

В соответствии со статьей 50 Закона отказ в совершении нотариальных действий обжалуется в суде.

Право на обжалование имеет лицо, прав и интересов которого касаются такие действия.

