Starlink меняет орбиты спутников – в 2026 году SpaceX снизит их высоту

Компания SpaceX планирует реконфигурацию спутниковой группировки для уменьшения рисков столкновений в космосе.

Starlink начнет реконфигурацию своей спутниковой группировки, в рамках которой все спутники, которые сейчас вращаются на высоте около 550 км, будут понижены до орбиты примерно 480 км в течение 2026 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление вице-президента SpaceX по инженерии Starlink Майкла Николлса.

Решение было принято после инцидента, о котором Starlink сообщила в декабре. Тогда один из спутников компании подвергся аномалии на орбите, в результате чего образовалось «небольшое» количество обломков и была потеряна связь с космическим аппаратом на высоте 418 км. По данным компании, спутник, который является одним из почти 10 тысяч в сети Starlink, быстро снизился на четыре километра, что может свидетельствовать о внутреннем взрыве.

Как отметил Николлс в посте на платформе X, «снижение спутников приведет к сужению орбит Starlink и повысит безопасность космоса несколькими способами». По его словам, ниже 500 км количество обломков и запланированных спутниковых созвездий значительно меньше, что снижает общую вероятность столкновений.

Reuters напоминает, что количество космических аппаратов на околоземной орбите резко возросло в последние годы. Компании и государства активно развертывают десятки тысяч спутников для интернет-созвездий и других космических сервисов, в частности связи и наблюдения за Землей.

