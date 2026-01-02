  1. У світі

Starlink змінює орбіти супутників – у 2026 році SpaceX знизить їхню висоту

08:54, 2 січня 2026
Компанія SpaceX планує реконфігурацію супутникового угруповання для зменшення ризиків зіткнень у космосі.
Starlink змінює орбіти супутників – у 2026 році SpaceX знизить їхню висоту
Фото: ukraina.info
Starlink розпочне реконфігурацію свого супутникового угруповання, у межах якої всі супутники, що нині обертаються на висоті близько 550 км, буде знижено до орбіти приблизно 480 км протягом 2026 року. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву віцепрезидента SpaceX з інженерії Starlink Майкла Ніколлса.

Рішення ухвалили після інциденту, про який Starlink повідомила у грудні. Тоді один із супутників компанії зазнав аномалії на орбіті, унаслідок чого утворилася «невелика» кількість уламків і було втрачено зв’язок із космічним апаратом на висоті 418 км. За даними компанії, супутник, який є одним із майже 10 тисяч у мережі Starlink, швидко знизився на чотири кілометри, що може свідчити про внутрішній вибух.

Як зазначив Ніколлс у дописі на платформі X, «зниження супутників призведе до звуження орбіт Starlink і підвищить безпеку космосу кількома способами». За його словами, нижче 500 км кількість уламків і запланованих супутникових сузір’їв значно менша, що знижує загальну ймовірність зіткнень.

Reuters нагадує, що кількість космічних апаратів на навколоземній орбіті різко зросла в останні роки. Компанії та держави активно розгортають десятки тисяч супутників для інтернет-сузір’їв та інших космічних сервісів, зокрема зв’язку та спостереження за Землею.

