ЄС проведе спецзустріч лідерів щодо мирного плану США

Лідери ЄС зустрінуться в Луанді, щоб обговорити запропонований США мирний план завершення війни в Україні.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта запросив лідерів ЄС на спеціальну зустріч у понеділок, 24 листопада, присвячену Україні і мирному плану США.

"Американський проєкт плану з 28 пунктів включає важливі елементи, які будуть мати вирішальне значення для справедливого і тривалого миру. Ми готові долучитися до роботи, щоб забезпечити стійкий мир у майбутньому", - повідомив Кошта у соцмережі Х.

За словами Кошти, він запросив усіх 27 лідерів ЄС на спеціальну зустріч щодо України на полях саміту ЄС-Африканський Союз у Луанді в понеділок, 24 листопада.

Нагадаємо, у Женеві 23 листопада Сполучені Штати, Україна та ЄС проведуть переговори щодо нового мирного плану Дональда Трампа, який складається з 28 пунктів.

Лідери ЄС та НАТО оприлюднили спільну позицію щодо мирного плану для України, який пропонують США. Вони зазначили, що документ може слугувати базою для подальших переговорів, однак наразі потребує значних уточнень і доопрацювань.

Як відомо, Дональд Трамп схвалив проект 28-пунктного плану для врегулювання війни Росії проти України.

За даними Sky News, Володимир Зеленський і Трамп обговорять мирний план США щодо України наступного тижня.

