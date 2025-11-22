ЕС проведет спецвстреч лидеров по мирному плану США

Лидеры ЕС встретятся в Луанде, чтобы обсудить предложенный США мирный план завершения войны в Украине.

Президент Европейского совета Антониу Кошта пригласил лидеров ЕС на специальную встречу в понедельник, 24 ноября, посвящённую Украине и мирному плану США.

«Американский проект плана из 28 пунктов включает важные элементы, которые будут иметь решающее значение для справедливого и длительного мира. Мы готовы подключиться к работе, чтобы обеспечить устойчивый мир в будущем», — сообщил Кошта в соцсети X.

По словам Кошты, он пригласил всех 27 лидеров ЕС на специальную встречу по Украине на полях саммита ЕС — Африканский Союз в Луанде в понедельник, 24 ноября.

Напомним, в Женеве 23 ноября Соединённые Штаты, Украина и ЕС проведут переговоры относительно нового мирного плана Дональда Трампа, который состоит из 28 пунктов.

Лидеры ЕС и НАТО обнародовали общую позицию по мирному плану для Украины, который предлагают США. Они отметили, что документ может служить базой для дальнейших переговоров, однако в настоящее время требует значительных уточнений и доработок.

Как известно, президент США Дональд Трамп на этой неделе одобрил проект 28-пунктного плана для урегулирования войны России против Украины.

По данным Sky News, Владимир Зеленский и Трамп обсудят мирный план США по Украине на следующей неделе.

