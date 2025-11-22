ТЦК не мають права перевіряти документи та обмежувати права і свободи українців — Лубінець

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що його команду часто викликають безпосередньо до ТЦК, щоб вони зафіксували порушення прав громадян — і в більшості випадків такі порушення справді підтверджуються.

Представники ТЦК не мають права вимагати у громадян документи чи будь-яким чином обмежувати їхні права та свободи. Такі повноваження мають виключно правоохоронні органи — Національна поліція, Державна прикордонна служба та Нацгвардія. Про це в інтерв’ю DW заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, адвокатам не можуть перешкоджати у проведенні особистих зустрічей із людьми, чиї права вони представляють. Однак на практиці такі ситуації все ж трапляються.

«Часто представники моєї команди приїжджають у приміщення ТЦК і СП, коли є звернення, де повідомляють про побиття, застосування фізичної сили, незаконне затримання та тримання у місці, яке юридично не підпадає під місце «не свободи», то фізично нас дуже часто просять приїхати, зафіксувати порушення прав та сприяти їх відновленню. Дуже часто моя регіональна структура виїжджає фізично. Часто це закінчується тим, що ми фіксуємо порушення прав і забираємо прямо фізично», – наголосив Лубінець.

Він додав, що часто українці самі нехтують своїми правами, вчасно не оновлюють дані тощо, і в такому випадку їхні права не порушують.

«Військові, військові частини не мають права перевіряти документи і не мають права брати участь у обмеженні прав та свобод громадян України. І тут дуже чітко повинні поводити себе якраз правоохоронні органи. Ми в тому числі спостерігаємо, як діють представники системи МВС», – сказав Дмитро Лубінець.

Також він прокоментував використання бодікамер ТЦК.

«Часто трапляється так, що під час проблемних моментів бодікамери або не працювали, або були відсутні. Тут треба доопрацьовувати», - каже Лубинець.

