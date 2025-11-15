Представники ТЦК у цивільному одязі: чи законні вимоги надати документи

Вінницький ТЦК нагадує, хто входить до груп оповіщення та які документи вони мають пред’явити.

Вінницький обласний ТЦК та СП розповідає, що останнім часом у соціальних мережах поширюються повідомлення, що нібито представники ТЦК проводять оповіщення громадян у цивільному одязі.

Згідно із інформацією ТЦК, оповіщення здійснюють лише чинні військовослужбовці у формі зі знаками розрізнення. Це відповідає вимогам наказу Міноборони №606 від 20.11.2017.

До складу таких груп можуть також входити представники поліції, СБУ або Держприкордонслужби. Усі вони мають при собі службові посвідчення.

Зазначається, що з 1 вересня 2025 року оповіщення фіксується на бодікамери. Записи зберігаються на захищеному сервері впродовж 30 днів і не підлягають редагуванню чи видаленню. Ці матеріали можуть бути використані в разі виникнення спірних ситуацій.

