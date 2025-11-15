  1. В Україні

Представники ТЦК у цивільному одязі: чи законні вимоги надати документи

11:00, 15 листопада 2025
Вінницький ТЦК нагадує, хто входить до груп оповіщення та які документи вони мають пред’явити.
Представники ТЦК у цивільному одязі: чи законні вимоги надати документи
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вінницький обласний ТЦК та СП розповідає, що останнім часом у соціальних мережах поширюються повідомлення, що нібито представники ТЦК  проводять оповіщення громадян у цивільному одязі.

Згідно із інформацією ТЦК, оповіщення здійснюють лише чинні військовослужбовці у формі зі знаками розрізнення. Це відповідає вимогам наказу Міноборони №606 від 20.11.2017.

До складу таких груп можуть також входити представники поліції, СБУ або Держприкордонслужби. Усі вони мають при собі службові посвідчення.

Зазначається, що з 1 вересня 2025 року оповіщення фіксується на бодікамери. Записи зберігаються на захищеному сервері впродовж 30 днів і не підлягають редагуванню чи видаленню. Ці матеріали можуть бути використані в разі виникнення спірних ситуацій.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, коли та як представники ТЦК мають носити бодікамери. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

повістка ТЦК мобілізація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Броня» на продаж: у Кропивницькому винесли вирок псевдоволонтерам, які заробляли на страху мобілізації

На початку війни у місті з’явилася організація, яка існувала лише на папері. Її члени продавали фальшиві посвідчення, що нібито захищали від повісток.

Від рекрутингу до громадянства: особливості військової служби іноземців у ЗСУ в умовах воєнного стану

Служба за контрактом, статус УБД і посвідка на проживання — ключові новації для іноземних захисників України.

Мобілізація – не індульгенція: ВАКС викрив спробу обвинуваченого втекти від покарання

Бажання служити в армії не може бути виправданням для корупції: судді наголошують, що закон не відступає навіть перед каскою й бронежилетом.

ВС: податкова застава, що виникла через борг попереднього власника, має бути знята з майна нового добросовісного набувача

Податкова застава порушує право нового власника на вільне користування і розпорядження майном та має бути припинена в судовому порядку.

Квиток «на доопрацюванні»: як одесита залишили без відстрочки через помилки у «Резерв+»

Суд в Одесі засвідчив: проблеми з держреєстрами не виправдовують порушення прав людини – навіть коли йдеться про військово-обліковий документ.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]