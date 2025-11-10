Представители ТЦК в гражданской одежде: законны ли требования предъявить документы

Винницкий ТЦК напоминает, кто входит в группы оповещения и какие документы они должны предъявить.

Фото: Getty Images

Винницкий областной ТЦК и СП рассказывает, что в последнее время в социальных сетях распространяются сообщения, что якобы представители ТЦК проводят уведомления граждан в гражданской одежде.

Согласно информации ТЦК, оповещения осуществляют только действующие военнослужащие в форме со знаками разрешения. Это отвечает требованиям приказа Минобороны №606 от 20.11.2017г.

В состав таких групп могут также входить представители полиции, СБУ или Госпогранслужбы. Все они имеют при себе служебные удостоверения.

С 1 сентября 2025 года оповещение фиксируется на бодикамеры. Записи хранятся на защищенном сервере в течение 30 дней и не подлежат редактированию или удалению. Эти материалы могут быть использованы при возникновении спорных ситуаций.

