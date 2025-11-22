  1. В Украине

ТЦК не вправе проверять документы и ограничивать права и свободы украинцев — Лубинец

16:38, 22 ноября 2025
Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что его команду часто вызывают непосредственно в ТЦК, чтобы они зафиксировали нарушение прав граждан — и в большинстве случаев такие нарушения подтверждаются.
Представители ТЦК не имеют права требовать у граждан документы или каким-либо образом ограничивать их права и свободы. Такими полномочиями обладают исключительно правоохранительные органы — Национальная полиция, Государственная пограничная служба и Нацгвардия. Об этом в интервью DW заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, адвокатам не могут препятствовать в проведении личных встреч с людьми, чьи права они представляют. Однако на практике такие ситуации всё же происходят.

«Часто представители моей команды приезжают в помещения ТЦК и СП, когда есть обращения, где сообщают о побоях, применении физической силы, незаконном задержании и содержании в месте, которое юридически не подпадает под место „несвободы“, — тогда нас очень часто физически просят приехать, зафиксировать нарушения прав и содействовать их восстановлению. Очень часто моя региональная структура выезжает физически. Часто это заканчивается тем, что мы фиксируем нарушения прав и забираем человека прямо физически», — подчеркнул Лубинец.

Он добавил, что нередко сами украинцы пренебрегают своими правами, вовремя не обновляют данные и т. д., и в таких случаях их права не нарушаются.

«Военные, воинские части не имеют права проверять документы и не имеют права участвовать в ограничении прав и свобод граждан Украины. И здесь очень чётко должны действовать именно правоохранительные органы. Мы, в том числе, наблюдаем, как действуют представители системы МВД», — сказал Дмитрий Лубинец.

Он также прокомментировал использование бодикамер ТЦК.

«Часто бывает так, что во время проблемных моментов бодикамеры либо не работали, либо отсутствовали. Тут нужно дорабатывать», — отметил Лубинец.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, когда и как представители ТЦК должны носить бодикамеры.

документы ТЦК мобилизация

