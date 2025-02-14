Самолет с госсекретарем США Рубио экстренно вернулся в Вашингтон из-за технической неисправности

В самолете с госсекретарем США Марко Рубио возникла проблема с лобовым стеклом в кабине пилотов.

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Самолет с государственным секретарем США Марко Рубио и главой Комитета по международным отношениям Сената Джимом Ришом вернулся на базу Эндрюс в Вашингтоне из-за технической неисправности вскоре после вылета в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности, пишет Associated Press.

Приблизительно через 90 минут после взлета с Объединенной базы Эндрюс у самолета C-32, переоборудованного Boeing 757, возникла проблема с лобовым стеклом в кабине пилотов. В этой связи самолет был вынужден вернуться.

Представитель Госдепартамента США Темми Брюс подтвердила инцидент и добавила, что Рубио намерен «продолжить свое путешествие в Германию и на Ближний Восток отдельным самолетом».

«Пока неясно, повлияет ли задержка на запланированную встречу госсекретаря Рубио и вице-президента США Джей Ди Венса с Президентом Украины Владимиром Зеленским, которая должна состояться утром пятницы в Мюнхене», - сказала Брюс.

Позже стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио сменил самолет и все же вылетел в Мюнхен.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским.

Также Дональд Трамп после разговора с Путиным 12 февраля сообщил, что достигнута договоренность, что «соответствующие команды немедленно начнут переговоры».

Владимир Зеленский отметил, что разговор с Трампом был длительным и речь шла о «возможности достичь мира».

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