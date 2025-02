Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Телефонный разговор Президента США Дональда Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским состоялся 12 февраля. Об этом сообщил советник Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин.

Разговор длился около часа.

Владимир Зеленский прокомментировал этот разговор так:

«Только что говорил с Дональдом Трампом. Продолжительный разговор. О возможности достичь мира. О нашей готовности работать вместе на уровне команд. О наших технологических возможностях, в частности, дроны и другие современные производства. Благодарен Президенту Трампа за интерес к тому, что мы можем сделать вместе. Обсудили наш разговор со Скоттом Бессентом и подготовку нашего нового соглашения по безопасности и экономическому и ресурсному взаимодействию. Президент Трамп проинформировал меня о деталях своего разговора с Путиным. Украина больше всех хочет мира. Определяем наши общие с Америкой шаги, чтобы остановить российскую агрессию и гарантировать надежный, продолжительный мир. Как сказал Президент Трамп, let's get it done. Договорились о дальнейших контактах и ​​встречах».

Напомним, Президент США Дональд Трамп после разговора с Путиным 12 февраля сообщил, что достигнута договоренность, что «соответствующие команды немедленно начнут переговоры».

«Мы начнем с того, что позвоним по телефону Президенту Украины Зеленскому, чтобы сообщить его о разговоре, что я и сделаю сейчас», отметил он.

Дональд Трамп также озвучил состав переговорной группы.

«Я попросил госсекретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по национальной безопасности Майкла Уолца и посла и специального представителя Стива Уиткоффа возглавить переговоры, которые, я твердо уверен, будут успешными» - подчеркнул Трамп.

Как следует из этого перечня, в нем отсутствует Кит Келлог, которого ранее Трамп назначил своим спецпредставителем по вопросам Украины и России.

Ранее ряд медиа сообщали, что дочь спецпредставителя Кита Келлога Меган Моббс с начала полномасштабного вторжения РФ возглавляет фонд RT Weatherman Foundation, оказывающий Киеву невоенную помощь.

С полным текстом заявления Трампа, которое он опубликовал в социальных сетях, можно ознакомиться по ссылке.

