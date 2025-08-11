В июле украинцы приобрели почти вдвое больше электромобилей, чем в прошлом году

В Украине в июле 2025 года зарегистрировали более 7000 электромобилей.

Фото: ecopolitic.com.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В июле 2025 года в Украине зарегистрировали более 7000 электромобилей (BEV), что на 47% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщила ассоциация «Укравтопром».

Подавляющее большинство новых регистраций составили легковые электромобили — 6849 единиц, из которых 1587 были новыми (рост на 62% по сравнению с прошлым годом), а 5262 — подержанными (рост на 42%). Кроме того, было зарегистрировано 176 коммерческих электромобилей, из которых только 20 были новыми (для сравнения, в июле 2024 года из 103 коммерческих электромобилей новых было только 6).

ТОП-5 новых электромобилей июля 2025 года:

BYD Song Plus EV — 384 единицы.

Honda eNS1 — 206 единиц.

Volkswagen ID.UNYX — 131 единица.

Zeekr 7X — 104 единицы.

Audi Q4 e-tron — 89 единиц.

ТОП-5 подержанных электромобилей, импортированных в июле 2025 года:

Tesla Model Y — 733 единицы.

Tesla Model 3 — 567 единиц.

Nissan Leaf — 522 единицы.

Kia Niro EV — 265 единиц.

Hyundai Kona Electric — 226 единиц.

Эксперты «Укравтопрома» отмечают, что стремительный рост количества электромобилей в Украине связан с увеличением ассортимента новых моделей на рынке, а также активным импортом подержанных электромобилей из-за рубежа. Эти факторы способствуют популяризации электротранспорта среди украинцев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.