В июле украинцы приобрели почти вдвое больше электромобилей, чем в прошлом году

12:42, 11 августа 2025
В Украине в июле 2025 года зарегистрировали более 7000 электромобилей.
В июле украинцы приобрели почти вдвое больше электромобилей, чем в прошлом году
Фото: ecopolitic.com.ua
В июле 2025 года в Украине зарегистрировали более 7000 электромобилей (BEV), что на 47% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщила ассоциация «Укравтопром».

Подавляющее большинство новых регистраций составили легковые электромобили — 6849 единиц, из которых 1587 были новыми (рост на 62% по сравнению с прошлым годом), а 5262 — подержанными (рост на 42%). Кроме того, было зарегистрировано 176 коммерческих электромобилей, из которых только 20 были новыми (для сравнения, в июле 2024 года из 103 коммерческих электромобилей новых было только 6).

ТОП-5 новых электромобилей июля 2025 года:

  • BYD Song Plus EV — 384 единицы.
  • Honda eNS1 — 206 единиц.
  • Volkswagen ID.UNYX — 131 единица.
  • Zeekr 7X — 104 единицы.
  • Audi Q4 e-tron — 89 единиц.

ТОП-5 подержанных электромобилей, импортированных в июле 2025 года:

  • Tesla Model Y — 733 единицы.
  • Tesla Model 3 — 567 единиц.
  • Nissan Leaf — 522 единицы.
  • Kia Niro EV — 265 единиц.
  • Hyundai Kona Electric — 226 единиц.

Эксперты «Укравтопрома» отмечают, что стремительный рост количества электромобилей в Украине связан с увеличением ассортимента новых моделей на рынке, а также активным импортом подержанных электромобилей из-за рубежа. Эти факторы способствуют популяризации электротранспорта среди украинцев.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
