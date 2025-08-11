Практика судів
У липні українці придбали майже вдвічі більше електромобілів, ніж торік

12:42, 11 серпня 2025
В Україні у липні 2025 зареєстрували понад 7000 електромобілів.
У липні українці придбали майже вдвічі більше електромобілів, ніж торік
Фото: ecopolitic.com.ua
У липні 2025 року в Україні зареєстрували понад 7000 електромобілів (BEV), що на 47% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Про це повідомила асоціація «Укравтопром».

Переважну більшість нових реєстрацій склали легкові електромобілі — 6849 одиниць, із яких 1587 були новими (зростання на 62% порівняно з минулим роком), а 5262 — уживаними (зростання на 42%). Крім того, було зареєстровано 176 комерційних електромобілів, із яких лише 20 були новими (для порівняння, у липні 2024 року з 103 комерційних електромобілів нових було лише 6).

ТОП-5 нових електромобілів липня 2025 року:

  • BYD Song Plus EV — 384 одиниці.
  • Honda eNS1 — 206 одиниць.
  • Volkswagen ID.UNYX — 131 одиниця.
  • Zeekr 7X — 104 одиниці.
  • Audi Q4 e-tron — 89 одиниць.

ТОП-5 уживаних електромобілів, імпортованих у липні 2025 року:

  • Tesla Model Y — 733 одиниці.
  • Tesla Model 3 — 567 одиниць.
  • Nissan Leaf — 522 одиниці.
  • Kia Niro EV — 265 одиниць.
  • Hyundai Kona Electric — 226 одиниць.

Експерти «Укравтопрому» зазначають, що стрімке зростання кількості електромобілів в Україні пов’язане зі збільшенням асортименту нових моделей на ринку, а також активним імпортом уживаних електромобілів із-за кордону. Ці фактори сприяють популяризації електротранспорту серед українців.

