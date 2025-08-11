В Киеве с поставщика некачественных инкубаторов для младенцев взыскали 240 млн гривен

По данным прокуратуры, государственное предприятие «Укрмедпостач» за средства иностранного кредита в 5 млн евро под госгарантии приобрело 85 транспортных инкубаторов для новорожденных, но после поставки оказалось, что оборудование имеет серьезные дефекты.

Хозяйственный суд Киева обязал частную компанию вернуть государству более 240 миллионов гривен, полученных за поставку некачественных инкубаторов новорожденным.

Как установило следствие, государственное предприятие «Укрмедпостач» закупило у частной компании 85 транспортных инкубаторов для перевозки новорожденных. Закупку осуществили за счет иностранного кредита на сумму 5 миллионов евро под государственные гарантии.

Однако после поставки выяснилось, что инкубаторы имеют существенные дефекты и не пригодны для использования в медучреждениях по назначению.

Прокуратура подала иск в Хозяйственный суд Киева, требуя взыскать уплаченные средства. Суд согласился с аргументами стороны обвинения и принял решение в пользу государства.

