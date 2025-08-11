У Києві з постачальника неякісних інкубаторів для немовлят стягнули 240 млн гривень

За даними прокуратури, державне підприємство «Укрмедпостач» за кошти іноземного кредиту в 5 млн євро під держгарантії придбало 85 транспортних інкубаторів для новонароджених, але після поставки виявилося, що обладнання має серйозні дефекти.

Господарський суд Києва зобов’язав приватну компанію повернути державі понад 240 мільйонів гривень, отриманих за постачання неякісних інкубаторів для новонароджених.

Як встановило слідство, державне підприємство «Укрмедпостач» закупило у приватної компанії 85 транспортних інкубаторів для перевезення новонароджених. Закупівлю здійснили за кошти іноземного кредиту на суму 5 мільйонів євро під державні гарантії.

Однак після поставки з’ясувалося, що інкубатори мають суттєві дефекти та не придатні для використання у медзакладах за призначенням.

Прокуратура подала позов до Господарського суду Києва, вимагаючи стягнути сплачені кошти. Суд погодився з аргументами сторони обвинувачення та ухвалив рішення на користь держави.

